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Минниханов начал совещание в Кабмине с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
Раис Татарстана Рустам Минниханов начал республиканское совещание в Кабмине с минуты молчания в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
Минниханов доложил о состоявшемся совещании с руководителями правоохранительных органов.
«Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта,коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды», — отметил Рустам Минниханов.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.
Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.
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