В Татарстане опять ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости и до нуля градусов

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 20 января, в Татарстане сохранится теплая, пасмурная, снежная и очень ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону всё так же будет идти снег и мокрый снег, местами, включая Казань, сильный, а также разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В отдельных районах вероятно образование гололеда.

Южный ветер ослабнет от 8 до 13 м/с, но кое-где он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с, а в темное время суток — и до 23 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с). На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица, а местами и налипание мокрого снега, предупреждают синоптики.

При этом днем по Татарстану температура воздуха повысится с ночных -2, -7 градусов до дневных 0, -5 (в Казани — до 0, -2 градусов).

Ранее во второй раз за последнее время объявлено штормовое предупреждение. В республике 19 января ограничили движение всех видов транспорта по трассам М7 «Волга» и М12 «Восток». Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада и поручил организовать эффективную работу дорожных служб.

О том, как организована очистка дорог от снега, накануне рассказали в мэрии Казани, а также в компаниях «Автодор» и «Волго-Вятскуправтодор». Сотрудники МЧС подготовили 143 пункта обогрева на периоды непогоды и освободили из сугробов более 30 автомобилей.