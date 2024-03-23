Республика Сербская в знак солидарности с Россией объявила 24 марта днем траура

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о решении объявить 24 марта днем траура в знак солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

«Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», – сказал Милорад Додик.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» по последним данным СК РФ составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

Ранее соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен.