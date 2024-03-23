Никарагуа решила объявить 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

В Никарагуа 24 марта будет объявлен день траура в знак солидарности с российским народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент и Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унес жизни наших братьев из России», – сказано в заявлении, которое подписал лидер республики Даниэль Ортега.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК РФ, составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура. Президент Республики Сербской Милорад Додик также заявил о решении объявить траур 24 марта в знак солидарности с российским народом.