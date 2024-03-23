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Кинотеатры Казани приостановят свою работу 24 марта в связи с общенациональным трауром
Крупные сети кинотеатров Казани не будут работать 24 марта – в день общенационального траура, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в связи с терактом, произошедшим накануне в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Мы скорбим со всей страной и присоединяемся к объявленному трауру. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших в чудовищном происшествии в „Крокус Сити Холле“», — сказано в заявлени «Алмаз Синема».
Аналогичное сообщение опубликовано и на сайте «Синема 5». На сайте «Киномакс» указано, что кинотеатры не будут работать 23 и 24 марта.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК РФ, составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России общенациональный траур. В этот день в стране приспускаются государственные флаги РФ, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.
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