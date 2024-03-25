В Буинске после теракта в «Крокус Сити Холле» ужесточат пропускной режим на объектах

В связи с трагическими событиями 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сегодня в Буинске прошло внеплановое заседание антитеррористической комиссии. Рабочий день в исполкоме города начался с минуты молчания.

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов призвал всех быть максимально бдительным.

«Не вестись на провокации и возможные угрозы, сообщать о странных сообщениях в соцсетях, неизвестных гражданах на территории района. Наша безопасность — в руках каждого из нас!» — сказал он.

В рамках действующих рекомендаций в районе будут ограничены культурно-массовые мероприятия, усилен режим безопасности на предприятиях и организациях, ужесточен пропускной режим.

«Прошу всех руководителей провести собрания с сотрудниками, инструктажи по правилам поведения в случае ЧС. Сейчас как никогда важно быть предельно осторожными, сообщать обо всех нетипичных ситуациях», — отметил глава муниципалитета.

В эти трагичные для России дни буинцы присоединились к поддержке пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», в клубах прошли акции, были приспущены флаги. Учреждения района присоединились к акции «Свеча памяти».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек.

Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.

Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.