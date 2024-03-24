Shaman посвятил песню памяти погибших в «Крокус Сити Холле»

Фото: скриншот видео

Известный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) написал песню «Реквием 22.03.24», которую посвятил памяти погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Я не верю, что так может быть / Просто взять и жестоко убить / Чью-то жизнь, как свечу, погасить / Я не верю… / Эту боль на душе не унять / Но я знаю, что нас не сломать / И нам больше нельзя отступать / Отныне. / Навсегда в каждом сердце России / 22.03.24», — так звучит первый куплет новой композиции. Артист поет ее, стоя на фоне серой стены.

«Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — сказано в описании песни, выложенной на видеохостинге YouTube.

По словам артиста, композиция была создана вчера за один день. «Все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим», — пообещал он в своем Telegram-канале.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.