РЖД и авиакомпании заявили о готовности бесплатно перевезти родственников жертв теракта

Российские авиакомпании и ОАО «РЖД» предложили бесплатные билеты родственникам погибших и пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Росавиация в своем Telegram-канале сообщила, что бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших готовы организовать такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские Авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia. Условия и номера телефонов авиакомпаний указаны в сообщении пресс-службы ведомства.

Российские железные дороги также проинформировали в Telegram-канале, что бесплатно перевезут «родственников пострадавших и погибших при теракте в „Крокусе“ в Москву и из Москвы». Для оформления проезда необходимо обращаться по специально выделенному телефону: 8 (800) 250-15-20.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС недавно уточнило число пострадавших: их 152. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.