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Происшествия 24 марта 2024 10:38

МЧС: Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 152

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По последним данным МЧС, число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек, погибшими на данный момент числятся 133 человека, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.

В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

В связи с общенациональным трауром по всей стране приспущены флаги. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Изменена сетка вещания телеканалов: из нее убрали развлекательные программы. Перенесены спортивные события.

#стрельба в москве #теракт
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