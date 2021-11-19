QR-коды в общественном транспорте: как это будет работать в Татарстане?
Со следующей недели проехать на общественном транспорте смогут только татарстанцы, которые прошли вакцинацию против коронавируса, недавно переболели или получили медотвод от прививки. Как в республике будет организована эта работа, кто и как будет проверять документы и как получить медотвод – читайте в репортаже ИА «Татар-информ».
С понедельника в Татарстане начинает действовать постановление Кабинета Министров РТ, по которому при проезде в любом общественном транспорте, кроме легкового такси, электричек и межрегиональных маршрутов, нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода.
С 22 ноября продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения осуществляется только по предъявлении QR-кода. Приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода.
«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост случаев заболевания», — констатировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.
Эти меры направлены на разобщение жителей Татарстана, чтобы остановить распространение Covid-19, добавила она.
Как будут проверять QR-коды?
На начальной остановке маршрута QR-коды будут проверять у пассажиров перед тем, как они зайдут в общественный транспорт.
«На начальной остановке, когда автобус трогается, при посадке будет проводиться проверка QR-кодов, далее в процессе движения транспортного средства проверка будет проводиться кондуктором перед обилечиванием», — отметил начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.
На местах создаются мобильные группы из работников ПАТП, правоохранителей и сотрудников муниципалитетов для контроля нового Covid-ограничения.
Алексей Сидоров обратился к татарстанцам с просьбой относиться к этой процедуре спокойно. Кондукторы будут просто выполнять свою работу, перед ними поставлена задача проверять QR-коды постановлением Кабинета Министров РТ. Они не виноваты в том, что Covid-ситуация в республике вынудила ввести столь строгие меры, подчеркнул представитель профильного ведомства.
Без QR-кода лучше на такси
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, первые два дня будут некоторые шероховатости в работе перевозчиков, но их будут быстро устранять после выявления. Возможно, что несколько удлинится время обилечивания, перевозчиков власти республики поддержат. Ханифов подчеркнул, что всего в РТ 5 тысяч водителей и кондукторов, на их плечи упала большая ответственность, с ними Минтранс также ведет разговор о стимулировании хорошей работы.
«Если у вас QR-кода нет, но надо куда-то добраться, тогда нужно воспользоваться такси. К такси, кстати, требования QR-кода пока нет. Доедет ли человек в общественном транспорте без кода, куда он захотел, если он каждый раз будет по одной остановке двигаться? Конечно, он до вечера доедет», – отметил он.
В автобусе придется подтвердить, что QR-код твой
При проверке QR-кода в транспорте пассажиру нужно подтвердить, что документ принадлежит именно ему.
«В соответствии с постановлением у нас предъявляется при проезде QR-код с подтверждением его принадлежности. Здесь не требуется четко паспорт, пассажир предъявляет QR-код и должен подтвердить, что он принадлежит именно ему», — отметил представитель профильного ведомства.
Достаточно показать пропуск с именем, фамилией и фотографией или удостоверение.
Позже в специальном прямом эфире министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов подтвердил, что требование подтвердить принадлежность пропуска конкретному лицу действительно существует.
Как получить медотвод?
Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации от Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства.
Этот документ будет содержать QR-код, который позволит проверить подлинность справки, а также причину медотвода и срок действия справки.
«Справка выдается исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства. Медицинский отвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Противопоказанием к вакцинации является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний», – заметили в пресс-службе Минздрава РТ.
Выдача новых справок в тестовом режиме началась с 17 ноября, а уже с 18-го числа документ можно получить в поликлинике в рабочем режиме.
Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, тоже должны переоформить ее на документ нового образца с QR-кодом.
Модуль формирования QR-кода на медотвод разработан Минздравом республики по собственному программному обеспечению, которое доступно во всех государственных медицинских организациях республики. Эта система позволяет сформировать и распечатать справку с QR-кодом. При наведении камеры телефона на этот код откроется электронный ресурс Минздрава Татарстана, на котором можно узнать его срок действия.
«Данная справка может использоваться для передвижения на общественном транспорте в Республике Татарстан и не заменяет собой сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании с Госуслуг РФ. По приказу Минздрава России сертификат с QR-кодом о медотводе будет доступен на портале Госуслуг РФ с 1 февраля 2022 года», – добавили в пресс-службе ведомства.
QR-код о медотводе только для проезда в общественном транспорте
В Татарстане по QR-коду о медицинском отводе нельзя будет зайти в торговый центр или ресторан.
«QR-код с медицинским отводом будет действовать только в общественном транспорте», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Любовь Авдонина объяснила, что люди с медотводом все-таки относятся к группе риска по коронавирусу, и именно поэтому в ТЦ и кафе им ходить не стоит. А транспорт — это необходимость, добавила она.
Также справка не предусмотрена для жителей, которые получили лишь один компонент двухфазной вакцины.
Эпидобстановка в Татарстане по-прежнему напряженная.
Количество заболевших Covid-19 в Татарстане превысило 35 тысяч, за сутки официально зарегистрировали 267 случаев заражения коронавирусом.
С начала 2021 года в Татарстане от коронавируса Covid-19 скончались шесть беременных женщин, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
Он добавил, что четыре женщины были жительницами Татарстана, а две не проживали на территории республики.
Кроме этого, в республике 17 медиков скончались от Covid-19 с начала 2021 года.
«По медицинским работникам наши потери за 2021 год составили 17 человек», — отметил замминистра.
Инсайд от Минтранса РТ
В России уже обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом в специальном прямом эфире рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
«В кулуарах федеральных органов транспорта уже есть эти разговоры о введении QR-кодов в работу железнодорожного, авиационного транспорта. В феврале следующего года, я думаю, решится вопрос», — заметил глава Миндортранса РТ.
В России продолжается активная прививочная кампания. Правительство страны внесло в Государственную Думу законопроекты о введении подтверждающих вакцинацию QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.