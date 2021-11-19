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Ру Тат
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Здоровье
19 ноября 2021  12:03
Эвелина Киселёва

Минтранс РТ уточнил, как будут проверять QR-коды на разных остановках

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На первой остановке автобуса QR-коды будут проверять перед заходом в общественный транспорт. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

«На начальной остановке, когда автобус трогается, при посадке будет проводиться проверка QR-кодов, далее в процессе движения транспортного средства проверка будет проводиться кондуктором перед обилечиванием», — отметил спикер.

На местах создаются мобильные группы из работников ПАТП, правоохранителей и сотрудников муниципалитетов для контроля нового Covid-ограничения.  

Алексей Сидоров обратился к татарстанцам с просьбой относиться к этой процедуре спокойно. Кондукторы будут просто выполнять свою работу, перед ними поставлена задача проверять QR-коды постановлением Кабинета Министров РТ. Они не виноваты в том, что Covid-ситуация в республике вынудила ввести столь строгие меры, подчеркнул представитель профильного ведомства.

#транспорт #Коронавирус #QR-коды
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