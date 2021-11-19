Минтранс РТ уточнил, как будут проверять QR-коды на разных остановках

На первой остановке автобуса QR-коды будут проверять перед заходом в общественный транспорт. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

«На начальной остановке, когда автобус трогается, при посадке будет проводиться проверка QR-кодов, далее в процессе движения транспортного средства проверка будет проводиться кондуктором перед обилечиванием», — отметил спикер.

На местах создаются мобильные группы из работников ПАТП, правоохранителей и сотрудников муниципалитетов для контроля нового Covid-ограничения.

Алексей Сидоров обратился к татарстанцам с просьбой относиться к этой процедуре спокойно. Кондукторы будут просто выполнять свою работу, перед ними поставлена задача проверять QR-коды постановлением Кабинета Министров РТ. Они не виноваты в том, что Covid-ситуация в республике вынудила ввести столь строгие меры, подчеркнул представитель профильного ведомства.