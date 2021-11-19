Минтранс РТ: При проверке QR-кода нужно подтвердить, что документ принадлежит тебе

При проверке QR-кода в транспорте пассажиру нужно подтвердить, что документ принадлежит именно ему. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В соответствии с постановлением у нас предъявляется при проезде QR-код с подтверждением его принадлежности. Здесь не требуется четко паспорт, пассажир предъявляет QR-код и должен подтвердить, что он принадлежит именно ему», — отметила представитель санитарного ведомства.



Достаточно показать пропуск с именем, фамилией и фотографией или удостоверение.

Позже в специальном прямом эфире министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов подтвердил, что требование подтвердить принадлежность пропуска конкретному лицу действительно существует.

В Татарстане с 22 ноября на территории республики при проезде в общественном транспорте в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ нужен QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода.