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Ру Тат
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Здоровье
19 ноября 2021  13:55
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ объяснил, для чего ввели QR-коды в общественном транспорте

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Обязательные QR-коды в общественном транспорте — вынужденная мера, вызванная необходимостью бороться с распространением коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост случаев заболевания», — констатировала представитель санитарного ведомства.

Эти меры направлены на разобщение жителей Татарстана, чтобы остановить распространения Covid-19, добавила Трофимова.

#общественный транспорт #Коронавирус #QR-коды
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