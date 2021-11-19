Роспотребнадзор РТ объяснил, для чего ввели QR-коды в общественном транспорте

Обязательные QR-коды в общественном транспорте — вынужденная мера, вызванная необходимостью бороться с распространением коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост случаев заболевания», — констатировала представитель санитарного ведомства.

Эти меры направлены на разобщение жителей Татарстана, чтобы остановить распространения Covid-19, добавила Трофимова.