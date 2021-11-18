Минтранс Татарстана разъяснил перевозчикам, как будет проходить проверка QR-кодов

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ прошло совещание с руководителями органов местного самоуправления и предприятий общественного транспорта Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По видеосвязи перевозчиков ознакомили с вступающими с 22 ноября 2021 года на территории республики ограничениями при проезде в общественном транспорте в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ.

Напомним, с 22 ноября без предъявления QR-кодов о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании запрещен проезд пассажирам старше 18 лет в любом общественном транспорте, кроме легкового такси и межрегиональных маршрутов.

«Действие указанных ограничений не распространяется на пригородные электрички», — добавили в пресс-службе Минтранса.

Продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения осуществляется только по предъявлению QR-кода.

Несовершеннолетние могут проезжать без предъявления QR-кода, но с подтверждением возраста при возникновении сомнения у проверяющих.

«С 22 ноября 2021 года приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях. Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для того, чтобы действие карты возобновилось, необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод. После появления соответствующих сведений в системе оплаты проезда карта разблокируется. «Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт и офисы АО „Транспортная карта“ и АО „Социальная карта“», — добавили в ведомстве.

У татарстанцев, которые уже пополнили карты на декабрь, но не имеют QR-кода, действие льготной карты будет продлено после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть деньги не сгорят.

«Проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор будет спрашивать у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство. Ограничения касаются и метрополитена. Вход и нахождение на станциях метро без QR-кода запрещаются. На станциях метрополитена проверять наличие QR-кода будут при прохождении через турникетные линии», — отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Документы будут проверять специальным оборудованием. Президент Республики Татарстан поддержал перевозчиков в части приобретения необходимого технического оборудования по считыванию и распознаванию кодов.

Если при проверках уполномоченными органами в общественном транспорте будет находиться пассажир без QR-кода, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Просим пассажиров отнестись с пониманием к работе водителей и кондукторов и персоналу предприятий общественного транспорта, на которых возложена проверка QR-кодов. Эти меры приняты с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — заключили в Минтрансе республики.