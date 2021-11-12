Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе

Правительство России внесло в Государственную Думу ФС РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — отмечает пресс-служба Правительства.

Согласно первому законопроекту, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только с QR-кодом о прививке, или документом, подтверждающим, что человек переболел коронавирусом, или медицинским отводом от вакцинации.

При этом власти регионов смогут сами решать, при посещении каких именно объектов потребуются QR-коды. По-прежнему они не будут требоваться при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Соответствующие нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект предполагает, что пассажирам железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках тоже потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного Covid-19.

В России продолжается активная прививочная кампания. Глава государства Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.