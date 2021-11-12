С 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет без QR-кода заморозят транспортные карты

У жителей Татарстана старше 60 лет, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, будет приостановлена работа льготных транспортных карт. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замглавы Министерства транспорта РТ Андрей Егоров.

Соответственно, у тех, у кого есть сертификаты о вакцинации и противопоказания к прививке, не будет приостанавливаться работа транспортных карт. Сейчас Минздравом республики разрабатывается QR-код о наличии медотвода, отметил Егоров.

«Сразу хочу успокоить людей, которые уже пополнили свои транспортные карты на декабрь – действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений», – обратился к татарстанцам спикер.

Ранее республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассказал, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте Татарстана.