Роспотребнадзор РТ: QR-коды с медотводом действительны только в общественном транспорте

В Татарстане по QR-коду о медицинском отводе нельзя будет зайти в торговый центр или ресторан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«QR-код с медицинским отводом будет действовать только в общественном транспорте», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Любовь Авдонина объяснила, что люди с медотводом всё же относятся к группе риска по коронавирусу, и именно поэтому в ТЦ и кафе им ходить не стоит. А транспорт — это необходимость, добавила она.

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации против Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства.