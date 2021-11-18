В Минздраве РТ рассказали, где получить справку о медотводе от вакцинации с QR-кодом

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации от Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Этот документ будет содержать QR-код, который позволит проверить подлинность справки, а также причину медотвода – диагноз по МКБ-10 и срок действия справки.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Справка выдается исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства. Медицинский отвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Противопоказанием к вакцинации является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний», – заметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Выдача новых справок в тестовом режиме началась с 17 ноября, а уже сегодня документ можно получить в поликлинике в рабочем режиме.

Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, тоже должны переоформить ее на документ нового образца с QR-кодом.

Модуль формирования QR-кода на медотвод разработан Минздравом республики по собственному программному обеспечению, которое доступно во всех государственных медицинских организациях республики. Эта система позволяет сформировать и распечатать справку с QR-кодом. При наведении камеры телефона на этот код откроется электронный ресурс Минздрава Татарстана, на котором можно узнать его срок действия.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Данная справка может использоваться для передвижения на общественном транспорте в Республике Татарстан и не заменяет собой сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании с госуслуг РФ. По приказу Минздрава России сертификат с QR-кодом о медотводе будет доступен на портале госуслуг РФ с 1 февраля 2022 года», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как будут выдавать QR-коды жителям РТ с медотводами.