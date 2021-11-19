Количество заболевших Covid-19 в Татарстане превысило 35 тысяч

В Татарстане за сутки официально зарегистрировали 267 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки зарегистрировано 267 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию — 35 266 случаев Covid-19 за весь период наблюдения с марта 2020 года», — сообщила спикер.

За сутки проведено 12 тыс. тестов на коронавирус, всего же проведено более 4 млн тестов.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 360 татарстанцев. Всего выздоровели 27 958 жителей республики.