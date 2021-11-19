Минтранс РТ: Вопрос QR-кодов в поездах и самолетах решится к февралю

В России уже обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом в специальном прямом эфире рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

«В кулуарах федеральных органов транспорта уже есть эти разговоры о введении QR-кодов в работу железнодорожного, авиационного транспорта. В феврале месяце следующего года, я думаю, решится вопрос», — заметил глава Миндортранса РТ.

В Татарстане с 22 ноября на территории республики при проезде в общественном транспорте в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ будет необходим QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Государственную Думу законопроекты о введении подтверждающих вакцинацию QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.