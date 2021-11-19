С начала года в Татарстане от коронавируса скончались шесть беременных женщин
С начала 2021 года в Татарстане от коронавируса Covid-19 скончались шесть беременных женщин. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Если мы говорим по 2021 году, то, к сожалению, мы потеряли шесть беременных», — констатировал замминистра.
Владимир Жаворонков добавил, что четыре женщины были жительницами Татарстана, а две не проживали на территории республики.
Ранее ИА «Татар-информ» публиковало беседу с акушером-гинекологом из Нижнекамска о том, как тяжело беременные переносят Covid-19.