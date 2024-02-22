Путин после поездки в Татарстан отправился в Чувашию

Президент России Владимир Путин после двухдневной рабочей поездки в Татарстан прибыл в Чувашскую республику. Об этом передает РИА Новости.

В среду глава государства прибыл в Казань для участия в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Сначала Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Российскому лидеру показали воздушные суда, которые здесь строятся и модернизируются – это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели). Во время осмотра новых самолетов глава государства предложил назвать один из Ту-160М в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, а также поднялся на борт ракетоносца.

Затем он встретился с лидерами ряда стран, которые также прибыли в Татарстан, – Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Киргизии Садыром Жапаровым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Вечером все они приняли участие в торжественном открытии «Игр будущего».

В четверг глава государства продолжил визит в нашу республику: встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, вместе они открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани, а также дали старт строительству центра научных исследований «СИБУРа» в республике. Затем Президент России решил совершить полет на ракетоносце Ту-160М и прокатиться на автомобиле «КАМАЗ» по новой федеральной трассе М12. Кроме того, Владимир Путин заслушал доклад о развитии автострады и встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств.