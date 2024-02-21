Путин предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 в честь первого Президента Татарстана

Президент России Владимир Путин в ходе визита в столицу Татарстана посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Во время осмотра новых самолетов глава Государства предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 М в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Мы в Татарстане. Давайте назовём новый ракетоносец Минтимер Шаймиев», – сказал Путин, обращаясь к Раису РТ Рустаму Минниханову. Татарстанский лидер с воодушевлением принял предложение Президента РФ: «Спасибо, Владимир Владимирович. Он заслужил».

Главу государства сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Раис Татарстана Рустам Минниханов и директор КАЗ Николай Савицких.

Российскому лидеру показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также их специальные версии).

Казанский авиационный завод находится на новом этапе развития, он стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года. Уже реализован важнейший этап масштабной программы модернизации и техперевооружения производства, которая реализуется при поддержке Минпромторга России и в плотном взаимодействии с институтами и предприятиями строительного комплекса Татарстана. Это позволило восстановить уникальный технологический цикл на современной производственной базе, закупить новое оборудование, построить новую летно-испытательную базу.

Построены новые ангары для обслуживания авиационной техники, полностью обновлена взлетно-посадочная полоса. Реализован проект кратного наращивания мощностей: реконструировано 900 тыс. кв. метров площадей, построено 150 тыс. кв. метров новых производственных цехов и лабораторий. Возведен новый корпус агрегатной и окончательной сборки.

Введено в эксплуатацию более 200 единиц нового высокопроизводительного оборудования. Техперевооружение позволило в два раза нарастить производственные мощности и в четыре раза увеличить производительность труда. Современным оборудованием и программным обеспечением оснащен конструкторский центр предприятия. Выстраивается полноценная экосистема вокруг цифрового двойника изделий. Повышена точность изготовления систем и агрегатов, улучено качество и увеличена скорость производства деталей.

Кроме того, восстановлена уникальная технология производства агрегатов из титана, которая используется при изготовлении поворотного механизма крыла и сварки балки центроплана Ту-160М. Проведена глубокая модернизация установки электронно-лучевой сварки и вакуумной печи для изделий из титана. Воссоздан крупнейший комплекс для обработки изделий из титана в мире.

Всё это стало надежной базой для разворачивания серийного производства новых глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, отмечают на предприятии.

Вместе с тем перед казанским авиазаводом поставлена задача в условиях прекращения поставок иностранных лайнеров значительно нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214. Самолет серийно выпускается в спецверсиях для государственных заказчиков. В настоящий момент идет работа по увеличению выпуска новых самолетов для поставок в авиакомпании.

Запущено создание дополнительных мощностей под масштабирование производства самолетов Ту-214. Помимо уже сформированной производственной базы началось строительство новых корпусов под агрегатно-сборочное производство, создание центра механообработки, строительство современного логистического центра. Это должно позволить поэтапно выйти на производство 20 лайнеров Ту-214 в год.

Предполагается закупить более 180 единиц современного высокопроизводительного оборудования. Также планируется строительство и реконструкция более 100 тыс. кв. метров новых производственных и складских площадей, новых аэродромных стоянок.