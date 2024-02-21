Путин провел в Казани встречу с Президентом Киргизии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился в Казани с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, который прибыл на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игр будущего». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я думаю, что это будет, должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае мы постарались, чтобы старт был достойным. Молодые люди во всём мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, для того чтобы они могли посостязаться друг с другом», – сказал Президент РФ.

Он отметил, что отношения двух стран основаны на договоре (в июне 1992 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в июле 2000 года – Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве – прим. Т-и) и развиваются успешно по всем направлениям.

«Россия является, остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в кыргызстанскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами. В гуманитарной сфере всё развивается у нас поступательно. Мы благодарны Вам за то внимание, которое Вы уделяете развитию русского языка, школы мы с Вами открывали не так давно», – подчеркнул Владимир Путин.

Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение на церемонию открытия первого турнира «Игры будущего» и пожелал успешного проведения этого уникального мероприятия.

Ранее Президент России встретился с Президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, он поблагодарил гостя за поддержку российских инициатив и за принятие приглашения на мероприятия Игр будущего.