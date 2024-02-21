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Путин на КАЗ поднялся на борт стратегического бомбардировщика Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» поднялся на борт стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Видео момента выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Это был именно тот самолет, который глава государства предложил назвать в честь первого Президента Татарстана, ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.
Российского лидера сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и директор КАЗ Николай Савицких.
Российскому лидеру показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели).
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