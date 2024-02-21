«Посмотрим с удовольствием»: Путин и Мирзиёев обсудили Игры будущего в Казани

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин поблагодарил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева за участие в открытии Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Церемония пройдет сегодня в Казани. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.

«Спасибо большое, что приехали к нам на открытие этих мероприятий. Они большие получаются, – отметил глава государства. – Да, 104 страны. Такое очень большое представительство».

Путин напомнил, что из Узбекистана также приехали участники, на что Мирзиёев уточнил, что всего республику представляют на первых соревнованиях 19 человек.

«Это, на мой взгляд, действительно, может быть весьма интересно для всех любителей этих необычных, прямо скажем, но очень перспективных направлений в спорте. Во всяком случае во всем мире сейчас молодые люди всё больше и больше увлекаются этим спортом. Любопытно очень. Посмотрим с удовольствием», – резюмировал Путин.

Мирзиёев поблагодарил коллегу за приглашение на церемонию открытия мультиспортивного турнира.

«Приезжать в такой прекрасный исторический город, как Казань, мне всегда приятно», – сказал гость.

Он назвал инициативу провести Игры будущего удивительной и подчеркнул актуальность этой идеи.

«Мы должны опережать идеи нашей молодежи. Создавать им условия», – считает Мирзиёев.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.