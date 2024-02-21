«Отношения двух стран развиваются весьма успешно»: Путин и Рахмон встретились в Казани

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл сегодня в Казань для участия в открытии Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.

«Хочу отметить, что они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали. Мы будем двигаться по всем направлениям, прежде всего это касается экономики», – сказал глава государства.

Рахмон поблагодарил за приглашение на церемонию открытия.

«Большое спасибо еще раз за приглашение. Желаю успехов. Успехов во всем и, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья и стальные нервы. Всё будет хорошо», – подчеркнул лидер.

Ранее Владимир Путин также встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Киргизии Садыром Жапаровым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.