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Видео: Владимир Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего», которая стартовала несколько минут в «Казань Экспо».
Кроме российского лидера гостями мероприятиями в столице Татарстана стали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и многие другие.
Напомним, «Игры будущего» – это масштабное спортивное событие, которое сочетает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Они продлятся до 3 марта. В последний день пройдут заключительные турниры, а также церемония закрытия. Кроме того в этот день назовут страну, которая примет вторые «Игры будущего».
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