Видео: Владимир Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего», которая стартовала несколько минут в «Казань Экспо».

Кроме российского лидера гостями мероприятиями в столице Татарстана стали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и многие другие.

Напомним, «Игры будущего» – это масштабное спортивное событие, которое сочетает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Они продлятся до 3 марта. В последний день пройдут заключительные турниры, а также церемония закрытия. Кроме того в этот день назовут страну, которая примет вторые «Игры будущего».