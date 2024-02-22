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Политика 22 февраля 2024 18:24

Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М из кабины ракетоносца

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Президент России Владимир Путин сегодня совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Воздушное судно поднялось в воздух со взлетной полосы Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором можно увидеть кадры из кабины самолета.

После приземления Президент поделился своими впечатлениями от обновленного ракетоносца, отметив его высокую надежность, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.

К слову, это не единственная собираемая в Татарстане техника, которую глава государства решил испытать. После полета Владимир Путин проехался на грузовике КАМАЗ.

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#Владимир Путин #ту-160М
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