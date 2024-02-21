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Токаев в Казани предложил Путину провести следующие Игры будущего в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани предложил провести следующие Игры будущего в его стране. Напомним, сегодня в столице Татарстана состоится церемония открытия первого Международного мультиспортивного турнира. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.
«Это уникальный формат. Мы привезли сюда солидную команду. Надеемся на определенные положительные результаты. Вообще сектор IT, IT-формат в Казахстане развивается. У нас есть свои игры. Проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие Игры будущего прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить эту традицию, инициативу, которая была высказана своевременно Российской Федерацией», – сказал глава государства.
«Супер», – отреагировал на это предложение Владимир Путин.
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