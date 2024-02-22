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Путину показали Центр научных исследований «Сибура» в Татарстане
Президент России Владимир Путин по видеоконференции поучаствовал в церемонии начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО «Сибур Холдинг» в Татарстане.
В мероприятии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и первый Президент республики Минтимер Шаймиев. Видео с места встречи было опубликовано на сайте Кремля.
Как отметили в компании, это будет комплекс «нового поколения».
«Здесь будут осуществляться разработки полного цикла: от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их комерциализации. Открытие центра планируется в 2026 году», - говорится в презентации.
Ранее Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани. Также Президент России поблагодарил Минниханова за организацию «Игр будущего» в столице РТ.
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