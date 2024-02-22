Путину доложили о развитии федеральной трассы М12

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин продолжает свою рабочую поездку в Татарстан. В ходе визита он встретился с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств. Встреча проходит в многофункциональной зоне дорожного сервиса под Казанью, с которой начинается трасса М12 «Восток», передает пресс-служба Кремля.

Перед встречей председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и гендиректор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин рассказали главе государства о развитии автострады. Федеральная трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

К слову, Владимир Путин прибыл на встречу на автомобиле «КАМАЗ» вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.