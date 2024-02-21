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Путин в Казани поблагодарил Президента Республики Сербской за поддержку инициатив России
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Президента Республики Сербской Милорада Додика за поддержку отношений с Россией, а также за участие в инициативах Москвы, в том числе в шествиях «Бессмертного полка».
«Знаем, что ситуация в республике непростая. Мы Вам благодарны за то, что Вы поддерживаете регулярные отношения с Россией, поддерживаете многие наши начинания, такое благородное мероприятие, на мой взгляд, связанное с памятью жертв нацизма. Лично принимаете участие в шествиях „Бессмертного полка“», – сказал глава государства.
Путин выразил надежду на то, что в будущем будет сделано еще многое в рамках отношений с Республикой Сербской.
«У нас отношения с Республикой Сербской сложились давно, и они носят абсолютно созидательный характер, мы очень рады тому, что сделано, и очень рассчитываем на то, что будет сделано еще больше в наших отношениях», – отметил глава государства.
Президент России также поблагодарил гостя за то, что тот принял приглашение на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.
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