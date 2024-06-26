«Он все равно вернется на СВО»: за что Героя России из Татарстана отправили за решетку

Сегодня Военный суд Луганской Народной Республики огласил приговор Иреку Магасумову. Суд постановил отправить его в колонию строгого режима на 11 лет и лишить звания Героя России Фото: mamadysh-rt.ru

«Награду Магасумов принял лично из рук Президента»

Сегодня Военный суд Луганской Народной Республики огласил приговор Герою России, уроженцу Мамадышского района Татарстана 36-летнему Иреку Магасумову. Подполковника признали виновным в убийстве и хулиганстве. Суд постановил отправить его в колонию строгого режима на 11 лет и лишить звания Героя России.

За честь подполковника, трижды кавалера ордена Мужества боролись адвокаты, его супруга Анна и представители воинского сообщества Татарстана, в том числе его земляк – Герой России Расим Баксиков.

Защитники Магасумова просили, чтобы дело рассмотрели с участием суда присяжных, однако в этом им было отказано. Они указывали на множество процессуальных ошибок как во время следствия, так и в период судебного разбирательства. Однако гособвинение настаивало и добилось признания подполковника виновным.

Начнем по порядку. 2 августа 2023 года Татарстан ликовал – нашего земляка наградили «Золотой Звездой». Награду Магасумов принял из рук Владимира Путина.

Поздравительную телеграмму офицеру направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Мамадыше, на его малой Родине, гордились и даже планировали назвать улицу в честь своего героического земляка.

Мама Ирека Назира Магасумова еле отбивалась от звонков журналистов, принимала поздравления.

Она рассказала, что Ирек ее единственный сын. Отца потерял рано – глава семейства умер в 2002 году.

Еще в старших классах он решил, что хочет связать свою жизнь с армией. Сначала он поступил в Казанское танковое училище, а через год учебы перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, расположенное в Благовещенске.

«Он как-то пришел и говорит, что решил поступать в военное училище, я поддержала его выбор», – рассказала тогда мама Героя.

2 августа 2023 года Татарстан ликовал – нашего земляка наградили «Золотой Звездой» Фото: mamadysh-rt.ru

«Надо воевать, мама. Деды наши воевали, теперь наша очередь»

После завершения учебы Ирека Магасумова отправили на службу в Юргу Кемеровской области, там он встретил свою любовь – девушка по имени Анна стала его женой. Сегодня супруги воспитывают дочь, которой уже девять лет.

С самого начала спецоперации подполковник Магасумов находился в зоне боевых действий. В составе группировки российских войск «Отважные» замыкал «лисичанский котел». На тот момент бои шли за село Белогоровка – это был ключевой населенный пункт, так как через него шла последняя полевая дорога, по которой отступали вэсэушники. В результате бойцы группировки российских войск «Отважные» установили там флаг России.

Мать рассказывала «Татар-информу», что с сыном о военных буднях старалась не говорить.

«Я, как мать, понимаю, что лишнего лучше не спрашивать. Он только сказал: “Мам, детей очень жалко”. А потом еще добавил: “Надо воевать, мама. Деды наши воевали, теперь наша очередь”. Я уж плачу, больно не могу разговаривать», – рассказала тогда Назира Габдульбаровна.

Через день после награждения сына наградили и мать Героя. Ей вручили медаль Мамадышского муниципального района «Фидакарь хезмәт өчен – За доблестный труд».

Через день после награждения сына наградили мать Героя. Ей вручили медаль Мамадышского муниципального района «Фидакарь хезмәт өчен – За доблестный труд» Фото: © пресс-служба Мамадышского района

«Мне позвонил муж и рассказал, что его сослуживец Павел Яськевич убил девушку»

Но радость от награждения длилась не долго. 11 августа в Луганске прозвучал выстрел, унесший жизнь 18-летней Дарьи Киселевой. О том, что случилось, «Татар-информу» тогда рассказала Анна Магасумова.

Она рассказала, что девушка скончалась в скорой от пулевого ранения. В случившемся обвинили Ирека Магасумова. Его задержали, арестовали и отправили в СИЗО.

«Мне позвонил муж и рассказал, что его сослуживец Павел Яськевич убил девушку. Потом он некоторое время был без связи, я писала ему, спрашивала, как идет дело. Он ответил, что сейчас его повезут в Следственный комитет, и, как только что-то прояснится, пообещал выйти на связь. После этого он мне уже позвонил и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве и ему нужен адвокат», – вспоминает Анна.

Супруге Магасумов рассказал, что вечером 11 августа он и трое его товарищей – Павел Яськевич и Артур Пузанкевич, который привел с собой еще одного товарища, – пришли вечером в кафе. Заведение закрывалось, поэтому там они провели не больше 40 минут, говорит жена подполковника.

«Ирек и Павел вышли из кафе и тогда познакомились с девочками. Павел не женат, и он стал инициатором знакомства. Они прошли на лавочку рядом с кафе», – вспоминает Анна.

Ирек позвонил и подробно рассказал супруге о событиях 11 августа Фото: mamadysh-rt.ru

«Моему мужу позвонил Паша и рассказал: «Похоже, я убил девочку». Он не был уверен в ее смерти»

Во время беседы одна из девочек – Дарья Киселева увидела, что у Магасумова при себе есть пистолет.

Анна подчеркнула, что оружие принадлежало не Иреку, а Павлу Яськевичу. Но владелец пистолета не мог спрятать кобуру, так как в тот день был одет в футболку и шорты и по этой причине ему пришлось передать оружие подполковнику Магасумову.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет, и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Паша рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил Пузанкевич, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него нападают пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера.

По словам Анны, свидетели – те самые парни, с которыми произошел конфликт, – сами подтверждают тот факт, что Ирек находился с ними, когда произошла трагедия.

«Обратно в свою часть Паша и Ирек ехали в разных машинах. В дороге моему мужу позвонил Паша и рассказал: “Похоже, я убил девочку”. Он не был уверен в ее смерти. Как оказалось, Паша сидел на лавочке, девочка сидела перед ним, он достал магазин из пистолета, увидел, что он пустой, и нажал курок. То есть он не проверил, есть ли в патроннике патрон. Произошел выстрел. Он девочку поймал, положил ее на землю, увидел входное отверстие, крови было не очень много. Он испугался и убежал», – рассказала Анна Магасумова.

Переживает за судьбу Героя и депутат Госдумы Александр Хинштейн Фото: duma.gov.ru

«На следующий же день Павел написал явку с повинной, дал все показания»

Яськевич вернулся в часть, забежал в блиндаж, где находились офицеры, и начал кричать, рассказывать, что натворил. Тут же он сбрил бороду, спрятал пистолет и попросил, чтобы его увезли, говорит она.

«Но уже на следующий же день написал явку с повинной, дал все показания. Пистолет забрали, и его увезли в Следственный комитет. Ирека тоже забрали, но как свидетеля. Но когда уже привезли туда, его сразу заломали, надели на него наручники, связали ноги, поставили к стене. Теперь Павел на каждом шагу кричит, что готов понести наказание, но его все шпыняют. Сейчас он находится в статусе свидетеля. Он каждый раз приходит в Следственный комитет и спрашивает: “Когда же вы меня уже услышите?” А следователи отвечают: “Иди с Богом, не мешайся”. Они, видимо, посчитали, что человек не может взять на себя такой ярлык, добровольно сесть без вины», – возмущалась Анна Магасумова, когда уголовное дело еще только возбудили.

За Героя заступился даже губернатор Кемеровской области, где располагается военная часть обвиняемого офицера и где сейчас живут его жена и дочь. Переживал за судьбу Героя и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Дело Героя России подполковника Ирека Магасумова уже истребовано для проверки в ГВСУ СКР. В деле масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. Разбираюсь в этой истории с начала недели, в связи с обращением ко мне его защиты. Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. Буду держать ход расследования на особом контроле. Ранее уже обратился к главному военному прокурору и руководителю ГВСУ. Считаю, что в сегодняшних условиях держать за решеткой заместителя комбрига, которого ждут на фронте, верх безрассудства. Сам Магасумов просит вернуть его в зону СВО. К слову, ВСУ ранее назначили за его голову награду в $75 тысяч», – сообщал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Следственный комитет назначил 15 экспертиз, среди них медико-криминалистические, баллистические, а также психолого-психиатрические. Специалисты проверили следы пороха на одежде, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, они устанавливали вменяемость Магасумова и свидетелей.

«Одежду для экспертизы изъяли только спустя два месяца. Непонятно, где она хранилась и кто ее носил все это время. Следователь спросил, в каких вещах Ирек был в тот день, попросил привезти одежду его сослуживца, а потом предложил проехать на полигон, чтобы снять, как он изымает эти вещи», – рассказала Анна Магасумова.

Когда дело дошло до суда, обвиняемых в деле было уже двое и увеличилось количество обвинений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конфликт у кафе и выстрел произошли в одно и то же время

Защита Магасумова негодовала – дело об избрании и продлении ареста начал рассматривать гражданский, а не военный суд, затем защитников не предупредили вовремя о дате судебного процесса. Адвокаты требовали, чтобы дело рассмотрели с участием суда присяжных, однако и тут получили отказ.

Когда дело дошло до суда, обвиняемых в деле было уже двое и увеличилось количество обвинений. Магасумова теперь судили за убийство и хулиганство – по версии следствия, он вместе с Пузанкевичем устроили скандал возле кафе. Однако это, по словам адвокатов, произошло одновременно с убийством девушки. Ирека попросил помочь сослуживец, так как у него случился конфликт с незнакомцами у кафе, а Павел Яськевич остался с девушками, и именно тогда произошел выстрел, напоминают последовательность событий адвокаты.

Главная свидетельница – подруга убитой – уверяла, что выстрел произвел человек с бородой. Но так как Яськевич сразу же побежал в часть, чтобы сбрить бороду, девушка запуталась в своих показаниях, считает Анна.

Свидетели же уверяли, что девушка эта была пьяна, добавил адвокат Константин Елфимов.

«Очевидцы говорили, что она несла какой-то бред про то, что взрывались петарды. Установленный факт, что она выпила 300 граммов водки, потом коктейль и шампанское. Как у молодой, худощавой девчонки должен отреагировать организм? У погибшей 2,1 промилле в крови, но это после медицинских манипуляций, в реальности было намного больше. Но я подозреваю, что подруга убитой была настолько пьяна, что ей сказали: “Это он”, – и она теперь это за чистую монету принимает. Даже убеждена, наверное, в этом. Вряд ли она отчетливо помнит, что происходило, судя по тому, как ее описывают свидетели», – подчеркнул защитник.

А вот другие свидетели по делу, напротив, дали показания в пользу Магасумова, уверяет он.

«Они дали показания, согласно которым стало понятно, что Магасумова на месте происшествия быть не могло. В ходе осмотра видеозаписи в суде один из молодых людей уверенно опознал парня в шортах и майке, который сбежал с места происшествия. Это был Павел Яськевич – сослуживец моего подзащитного. Один из свидетелей подтвердил: “Вот на записи мы стоим, и вот Яськевич бежит”. Яськевич признается, что именно он совершил выстрел, в результате которого скончалась девушка, однако сторона обвинения не принимает его признательные показания», – рассказал Елфимов.

17 июня состоялись прения сторон, на которых гособвинение попросило признать Ирека Магасумова виновным Фото: © «Татар-информ»

«Обвинение строится на предположениях и догадках, в деле нет достаточных доказательств»

Пока сторона защиты пыталась обжаловать отказ в рассмотрении дела судом присяжных, дело дошло до финала.

17 июня состоялись прения сторон, на которых гособвинение попросило признать Ирека Магасумова виновным и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишить его звания Героя России, а также воинского звания.

«Помимо существенных процессуальных нарушений в уголовном деле нет ни одного объективного доказательства причастности моего подзащитного к совершению инкриминируемых ему преступлений. Обвинение строится на предположениях и догадках, в деле отсутствуют достаточные, относимые и допустимые доказательства совершения Магасумовым умышленного причинения смерти, а также хулиганства», – заявил во время прений адвокат.

В конце выступления Елфимов сообщил, что командование войсковой части ходатайствовало об условном освобождении Магасумова от наказания с возложением контроля на командование, согласно статье УК об освобождении от наказания в связи с прохождением военной службы в особый период.

«Полагаем, что в случае вынесения обвинительного приговора указанное ходатайство подлежит безусловному удовлетворению», – заключил Елфимов.

«За время допроса он ни разу не посмотрел Иреку в глаза, стоял к нему спиной» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За время допроса он ни разу не посмотрел Иреку в глаза, стоял к нему спиной»

Супруга Героя Анна отметила, что есть и другие доказательства, которые указывают на невиновность ее мужа. Павел Яськевич, который изначально написал явку с повинной, несколько раз менял свои показания в процессе следствия, а уже в суде заявил, что невиновен, а выстрел произвел именно Магасумов.

«Он сейчас служит в морском флоте. Туда его перевели одним днем. У него нет никакого образования для этого. Он заканчивал военное учебное заведение во Владивостоке, по образованию он пехотинец, но всю жизнь мечтал служить во флоте, и эту мечту следствие ему исполнило – то есть ты продашься, а мы твою мечту исполним», – говорит она.

Жена Героя утверждает, что Павел приехал на допрос в сопровождении московского прокурора. Адвокатам и Анне не дали с ним пообщаться и активно прятали, даже заводили с другого входа.

«За время допроса он ни разу не посмотрел Иреку в глаза, стоял к нему спиной. На вопросы прокурора он отвечал четко и слаженно, словно заучил ответы заранее. Когда спрашивать начала сторона защиты – он мешкался и агрессировал. При этом на допросе он отказывался от всего, что говорил ранее», – поделилась Анна Магасумова.

Во время судебного процесса у защиты появился интересный факт, который помог сложить весь пазл Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я, похоже, телку завалил, начудил с пистолетом»

Она говорит, что во время судебного процесса у защиты появился интересный факт, который помог сложить весь пазл.

«После Паши был допрос остальных свидетелей. И один из них – это водитель, с которым он уехал после того, как произошел выстрел. Этот свидетель рассказал, что когда Паша прибежал к нему, был очень суетной, что он все говорил: “Погнали отсюда”. А на вопрос, что случилось, ответил: “Я, похоже, телку завалил, начудил с пистолетом”. Когда его этот водитель спросил: “Как так получилось, что ты в нее выстрелил?”, он ему рассказал, что достал магазин из пистолета, убедился, что он пустой, направил пистолет на Дашу и сказал: “Ты пойдешь со мной”. Она начала сопротивляться, отказывалась. Тогда он еще раз припугнул ее и в этот момент нажал на курок. Но Паша не убедился в том, что в патроннике не было патрона, и произошел выстрел. Девочка упала, он ее подловил, положил на землю, после чего испугался и убежал. Этот водитель единственный человек, кому Паша об этом рассказал», – уверяет жена офицера.

При этом она обращает внимание на то, что показания свидетельницы Александры Долженко, которая находилась в момент убийства рядом со своей подругой Дарьей, говорят о том, что человек, который стрелял, направил пистолет на девушку, подержал секунд пятнадцать и после этого выстрелил.

«Плюс есть экспертиза, которая говорит, что в девушку стреляли на расстоянии 10 сантиметров. Когда Долженко в ночь убийства допрашивал следователь, она говорила, что к Даше подошел мужчина, направил на нее пистолет и сказал: “Ты пойдешь со мной”. Она ему отказала, и он за это в нее выстрелил. То есть соответственно пазл сложился. Откуда взялся такой раневой канал, который не исследовали, откуда взялась экспертиза, которая показала, что в девушку стреляли в упор с короткого расстояния и откуда взялись эти показания Долженко, которые пытались подвести к тому, что Ирек совершил умышленное убийство?» – говорит Анна.

«Позже Яськевич стал утверждать, что Магасумов и Дарья конфликтовали»

По данным адвоката офицера, при допросах, которые состоялись 5 и 6 октября 2023 года в Москве, Павел Яськевич утверждал, что Магасумов отошел с Дарьей в сторону, чтобы пострелять, а когда вернулись, Иреку позвонил Пузанкевич и попросил его помочь решить конфликт возле ресторана. Когда Герой России собирался уходить, Павел окликнул его с просьбой вернуть пистолет. Как раз в тот момент, когда оружие передавалось из рук в руки, но когда еще находилось в руках Магасумова, произошел выстрел.

«Уже позже Яськевич стал утверждать, что Магасумов и Дарья конфликтовали и именно поэтому офицер выстрелил в нее. Такие показания он дал, чтобы Ирека обвинили именно в умышленном, а не в непреднамеренном убийстве.

А в суде Павел добавил, что, выстрелив в девушку, Герой России хладнокровно передал ему пистолет и удалился в сторону ресторана. Сам же Яськевич якобы испугался, увидев кровь на животе девушки, и поэтому убежал. Мысль о том, чтобы взять вину на себя, у него возникла только во время следствия», – рассказывает адвокат.

21 июня Герой России выступил в суде с последним словом.

«Мой подзащитный Ирек Магасумов в последнем слове сообщил, что вину не признает. Он считает, что виноват только в том, что дал девочке в руки оружие и не уследил за своим подчиненным. Он извинился перед родителями девочки, но только за то, что не уследил за ней. Также он попросил судью не лишать его воинского звания, так как при любом раскладе, при любом решении суда намерен защищать Родину и считает, что будет более полезен на передовой», – рассказал адвокат офицера Константин Елфимов.

«Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили Фото: © «Татар-информ»

«Он говорит, что как бы эта ситуация ни закончилась, он вернется на СВО, потому что там его ребята»

Сегодня военный суд вынес свое решение. Адвокат говорит, что решение об обжаловании будет принимать после переговоров с Магасумовым.

«Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили. Я однозначно с этим решением суда не согласен, вопрос обжалования приговора буду обсуждать со своим подзащитным», – заключил Елфимов.

Анна передала слова мужа, который сообщил, что, несмотря ни на что, даже на ту несправедливость, которая произошла с ним, он снова встанет в ряды защитников Отечества.

«Он говорит, что как бы эта ситуация ни закончилась, он вернется на СВО, потому что там его ребята – они начинали вместе и вместе должны закончить», – говорит жена Героя.

На обжалование решения есть еще десять дней, приговор пока в законную силу не вступил.