В Луганске стартовал суд над Героем России из Мамадыша Иреком Магасумовым

Сегодня в Военном суде Луганской Народной Республики стартовал процесс по делу Героя России Ирека Магасумова. Его обвиняют в убийстве 18-летней девушки, которое произошло в августе 2023 года. Подсудимый свою вину категорически отрицает.

«Сегодня начался процесс, началось судебное следствие, было оглашено обвинение. Стороны выразили свое отношение к делу. Далее сторона обвинения приступила к оглашению доказательств, обследовали материалы дела – весь день практически этим занимались», – рассказал адвокат Магасумова Константин Елфимов.

Защита Героя России считает, что большим плюсом стало то, что процесс сделали открытым - это значит, что адвокаты смогут вести аудиозапись происходящего на процессе, а также суд смогут посещать общественники и неравнодушные граждане.

В марте этого года Герою России отказали в рассмотрении дела с участием суда присяжных заседателей. Решение было обосновано тем, что в ЛНР до 2027 года суд присяжных проводиться не будет, объяснил Елфимов.

Сторона защиты подала жалобу на это решение в Южный окружной военный суд, но и там был принят отказ. Сейчас адвокаты Героя готовят кассационную жалобу на это решение.

Напомним, подполковник Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в августе прошлого года из рук Владимира Путина. Через несколько дней после этого, 11 августа, была убита 18-летняя жительница Луганска. В произошедшем обвинили Героя России – его арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты утверждают, что офицер в тот день отдыхал с друзьями в баре в Луганске. В заведении товарищ Магасумова - Павел Яськевич - познакомился с двумя девушками, компания решила посидеть на улице, недалеко от бара.

Защитники рассказали, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого стреляли в девушку. Однако незадолго до этого Магасумов брал пистолет в руки, чтобы спрятать кобуру под одежду, так как Яськевич находился только в футболке и не мог этого сделать.

Магасумов сообщил, что незадолго до своей смерти девушка попросила пострелять из оружия – он позволил и после нескольких выстрелов забрал пистолет. После этого Магасумов вернул оружие Яськевичу. Тот в свою очередь рассказал, что держал пистолет в руке рядом с собой. В этот момент Магасумову позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что возле заведения происхошел конфликт – на него напали пять человек. Он попросил помощи. Магасумов отправился на помощь, после этого прозвучал выстрел.

Стоит отметить, что Павел Яськевич дал признательные показания и сообщил, что девушка погибла по его вине. Однако, по словам адвокатов Магасумова, следствие не восприняло его слова всерьез.

Сейчас Ирек Магасумов обвиняется по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору – последний эпизод связан с дракой возле бара. Адвокат Константин Елфимов отметил, что Героя России обвиняют в двух эпизодах, которые произошли в одно и тоже время, но в разных местах.