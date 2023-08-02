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Политика 2 августа 2023 16:05

Путин лично наградил участника спецоперации из Татарстана Ирека Магасумова

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Путин лично наградил участника спецоперации из Татарстана Ирека Магасумова
Скриншот трансляции kremlin.ru

Участником церемонии награждения в Московском Кремле стал участник спецоперации подполковник Ирек Магасумов. Уроженцу Мамадышского района Татарстана присвоено звание Героя России.

Награду бойцу лично вручил Президент России Владимир Путин.

Ирек Магасумов находится в зоне боевых действий с начала специальной военной операции. В прошлом году он был награжден орденом Мужества.

Напомним, что во время церемонии, прошедшей в Екатерининском зале, глава государства вручил ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, ордена почета, Мужества, ордена Пирогова, Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания. Началась церемония с вручения медалей вдовам участников спецоперации, которые были награждены посмертно.

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#Владимир Путин #награждение #спецоперация
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