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Путин лично наградил участника спецоперации из Татарстана Ирека Магасумова
Участником церемонии награждения в Московском Кремле стал участник спецоперации подполковник Ирек Магасумов. Уроженцу Мамадышского района Татарстана присвоено звание Героя России.
Награду бойцу лично вручил Президент России Владимир Путин.
Ирек Магасумов находится в зоне боевых действий с начала специальной военной операции. В прошлом году он был награжден орденом Мужества.
Напомним, что во время церемонии, прошедшей в Екатерининском зале, глава государства вручил ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, ордена почета, Мужества, ордена Пирогова, Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания. Началась церемония с вручения медалей вдовам участников спецоперации, которые были награждены посмертно.
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