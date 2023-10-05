«Он для нас все равно остается героем»: что известно об уголовном деле Ирека Магасумова

В августе 2023 года Ирек Магасумов получил награду из рук Президента РФ

Фото: kremlin.ru

Герой России, трижды кавалер ордена Мужества

2 августа Татарстан радовался новости о том, что еще один земляк – уроженец Мамадышского района республики – Ирек Магасумов получил награду из рук Президента страны. Владимир Путин вручил ему Золотую Звезду Героя России. До этого Ирек был трижды удостоен ордена Мужества.

Имя подполковника Ирека Магасумова появилось в СМИ в июле 2022 года, когда замыкался «лисичанский котел». Тогда бои шли за село Белогоровка – это был ключевой населенный пункт, через который шла последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные. Населенный пункт удалось отстоять, и группировка российских войск «Отважные» установила там флаг России.

Подполковнику 34 года, он женат, воспитывает дочь. Решение стать военным он принял еще в старших классах. После выпускного подал документы в Казанское танковое училище, благополучно поступил, но после первого курса решил перевестись в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, расположенное в Благовещенске. После завершения учебы по распределению его направили в войсковую часть в Юргу Кемеровской области.

После того, как Иреку присвоили звание Героя России, в честь него в родном Мамадыше решили назвать улицу, в школе, где он учился, планируют установить бюст и памятную доску.

Владимир Путин вручил Иреку Магасумову Золотую Звезду Героя России. До этого Ирек был трижды удостоен ордена Мужества Фото: mamadysh-rt.ru

«Муж позвонил мне и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве»

11 августа этого года в Луганске произошло убийство 18-летней девушки. Она скончалась в скорой от пулевого ранения. Как стало известно, в случившемся обвинили Ирека Магасумова. Его задержали, арестовали и отправили в СИЗО.

«Татар-информу» удалось поговорить с женой Героя Анной Магасумовой. Она рассказала свою версию произошедшего. О том, что случилось, она узнала на следующий же день после происшествия.

«Мне позвонил муж и рассказал, что его сослуживец Павел Яськевич убил девушку. Потом он некоторое время был без связи, я писала ему, спрашивала, как идет дело. Он ответил, что сейчас его повезут в Следственный комитет, и, как только что-то прояснится, пообещал выйти на связь. После этого он мне уже позвонил и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве и ему нужен адвокат», – вспоминает Анна.

Ирек подробно рассказал супруге о событиях 11 августа. Он и трое его товарищей пришли вечером в кафе, почти перед закрытием. Пробыли в заведении они от силы 40 минут.

«Многие СМИ пишут, что он был пьян. Это, конечно же, неправда, даже в деле этого нет. Когда они стали выходить из кафе, познакомились с девочками. Павел единственный из них, кто не женат, и он стал инициатором знакомства. Они прошли на лавочку рядом с кафе», – вспоминает она.

Ирека Магасумова обвинили в убийстве 18-летней девушки в Луганске. Его задержали, арестовали и отправили в СИЗО Фото: © «Татар-информ»

«В дороге моему мужу позвонил Паша и сказал: “Похоже, я убил девочку”»

Анна подчеркнула, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого была застрелена девушка. Но так как мужчина в тот вечер был в футболке и спрятать кобуру под одежду не мог, оружие взял к себе Ирек Магасумов, на нем была надета ветровка.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Паша рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него нападают пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера.

По словам Анны, свидетели – те самые парни, с которыми произошел конфликт, – сами подтверждают тот факт, что Ирек находился с ними, когда произошла трагедия.

«Обратно в свою часть Паша и Ирек ехали в разных машинах. В дороге моему мужу позвонил Паша и рассказал: “Похоже, я убил девочку”. Он не был уверен в ее смерти. Как оказалось, Паша сидел на лавочке, девочка сидела перед ним, он достал магазин из пистолета, увидел, что он пустой, и нажал курок. То есть он не проверил, есть ли в патроннике патрон. Произошел выстрел. Он девочку поймал, положил ее на землю, увидел входное отверстие, крови было не очень много. Он испугался и убежал», – рассказала Анна Магасумова.

Павел вернулся в часть, забежал в блиндаж, где находились офицеры, и начал кричать, рассказывать, что натворил. Тут же он сбрил бороду, спрятал пистолет и попросил, чтобы его увезли.

«Но уже на следующий же день написал явку с повинной, дал все показания. Пистолет забрали и его увезли в Следственный комитет. Ирека тоже забрали, но как свидетеля. Но когда уже привезли туда, его сразу заломали, надели на него наручники, связали ноги, поставили к стене. Теперь Павел на каждом шагу кричит, что готов понести наказание, но его все шпыняют. Сейчас он находится в статусе свидетеля. Он каждый раз приходит в Следственный комитет и спрашивает: “Когда же вы меня уже услышите?” А следователи отвечают: “Иди с Богом, не мешайся”. Они, видимо, посчитали, что человек не может взять на себя такой ярлык, добровольно сесть без вины», – возмущается Анна Магасумова.

По мнению близких, следствие сейчас идет с большими нарушениями Фото: © «Татар-информ»

«Девочку сразу же похоронили, хотя не имели права, пока нет разрешения следователя»

По ее мнению, следствие сейчас идет с большими нарушениями. К делу подключилось сразу несколько адвокатов, четверо из которых вместе с ней регулярно выезжают в Луганск.

«У нас до сих пор нет ни судебно-медицинской экспертизы, ни даже заключения о смерти девочки. А девочку сразу же похоронили через два дня, хотя тело не имели право отдавать, пока следователь не даст разрешение. Мы настаивали на том, чтобы провели биллинг, проверили телефон, был ли звонок. В вечер трагедии подруга погибшей указала на другого человека, сказав, что опознает его, так как он в черной одежде и с бородой. Павел в тот вечер как раз и был одет в темную одежду, носил небольшую бороду, которую по прибытии в часть сразу сбрил. Никто ничего не хочет делать. Поэтому мое мнение однозначно – здесь есть заинтересованные люди. Тем более, что Иреку уже поступали предложения дать признательные показания. Они говорят: “Мы тебя посадим в любом случае, но с признательными показаниями тебе будет лучше”», – утверждает жена Героя России.

Сейчас Магасумову предъявлено обвинение по статье «убийство». Если суд признает его виновным, все его награды будут аннулированы, объясняет Анна.

«Почему так быстро ему предъявили такую жестокую статью – однозначно у человека хотят забрать жизнь. Ирек отдал 20 лет своей жизни армии, защищает нашу Родину и ни разу за полтора года, которые он находится на СВО, не бросил своих солдат. Он получал ранения, у него была контузия, ожоги, черепно-мозговая травма, но он отказывался от госпитализации и продолжал двигаться вперед. Он ни разу не бросил ни одного своего парня, хотя мог запросто, как это делали другие, и бежать в госпиталь сломя голову. Тогда для него СВО прекратило бы значение. Но он этого не делал. Он не раз подрывался на минах, на него рушились дома от обстрелов. Очень много было разных моментов, но он ни разу не отступился. Дома за все это время он был всего лишь три раза, и то по две недели отпуска. И поэтому, даже если не дай бог он это сделал, вы думаете, он оставил бы эту девочку? Когда он не оставил тысячу своих парней, когда ему угрожала смерть. Вы думаете, он оставил бы ее?» – задается вопросом жена офицера.

Вместе с адвокатами с самого момента задержания Ирека Анна периодически ездит в Луганск. Дочь она вынуждена оставлять то у родных, то у друзей. Тем временем в деле сменился уже второй следователь, говорит она.

Ирек позвонил и подробно рассказал супруге о событиях 11 августа Фото: mamadysh-rt.ru

«Мама убитой девочки настроена очень категорично. Мы лично не пытались с ней общаться, потому что следователь расценит это как давление. Но когда был суд по избранию меры пресечения, мама девочки была в суде. Конечно, как мать я ее понимаю, у меня тоже есть дочь. Но что бы ни происходило, нужно всегда выслушивать две стороны. Эта женщина выслушала только одну сторону. Да, она испытывает огромную боль, у нее погибла дочь, но в деле даже нет информации о том, что она погибла именно от этого выстрела. Нет информации, что это сделал именно Ирек, но есть явка с повинной Паши, которая за эти два месяца ни разу не была рассмотрена. То есть эту явку с повинной просто выбросили в мусорное ведро. Ее даже не приложили к материалам дела», – говорит женщина.

Возмутил Анну и тот факт, что дело рассматривалось не в военном, а в гражданском суде. Они два раза заявляли отвод судье, но делу это никак не помогло – их жалобы отклонили.

«Когда судья спросил: “Какие у вас есть награды?” и муж перечислил, судья ответил, что “для вас это не имеет никакого значения, для вас это не является смягчающим обстоятельством”», – добавила Анна.

После того как состоялся наш разговор, Анне стало известно, что Павла Яскевича увезли в Москву, в главный Следственный комитет страны.

«Почему его туда отвезли, для нас остается загадкой, так как все происходило в Луганске. И почему только Пашу? Мое мнение – это сделано для того, чтобы оказать на него давление. Следователь с нами не общается», – отметила она.

Сейчас Иреку Магасумову предъявлено обвинение по статье «Убийство». Если суд признает его виновным, все его награды будут аннулированы Фото: mamadysh-rt.ru

Статус Героя России сыграл не в пользу Магасумова

Один из основных адвокатов Магсумова – Владимир Агапов говорит, что полностью ознакомиться с материалами дела он так и не смог.

«На наш взгляд, там есть нарушения, допускаемые следствием. Есть очень много вопросов, на которые до настоящего времени нет ответов. Рассуждать о шансах Ирека на освобождение я бы не стал – не возьму на себя такую ответственность на сегодняшний день, так как все зависит от объективности и добросовестности следствия. На наш взгляд, в деле очень много противоречий, нестыковок, которые говорят о том, что мой подзащитный невиновен, они только подтверждают его слова», – говорит адвокат.

Защита написала много жалоб в Главную военную прокуратуру и на имя Президента. Еще не рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда об избрании меры пресечения, поделился Владимир.

«Писали жалобу в генеральную прокуратуру, но ее перенаправили в нижестоящую прокуратуру. Первичные жалобы, адресованные генеральному прокурору, как правило, пересылаются на рассмотрение в нижестоящий орган, за исключением отдельных прямо предусмотренных инструкцией случаев. То есть они действуют формально, по инструкции», – отметил защитник.

Статус Героя России в такой ситуации, в которой оказался Ирек, не играет существенной роли.

«Обычно награды принимаются во внимание, в той или иной степени. Когда следователь выступал с ходатайством об избрании меры пресечения, он заявил, что Ирек может воспользоваться своим статусом и оказывать давление на свидетелей. Его отправили в СИЗО», – рассказал адвокат.

Агапов добавил, что к руководителю СК России с просьбой взять расследование дела на контроль обратился и глава Кузбасса, где Ирек проходил службу до СВО.

«Губернатор Сергей Цивилев попросил главу Следственного комитета России Бастрыкина объективно подойти к расследованию этого уголовного дела. Это вполне законная просьба», – заключил адвокат.

Переживает за судьбу Героя и депутат Госдумы Александр Хинштейн Фото: duma.gov.ru

«ВСУ ранее предлагали за его голову награду в $75 тысяч»

Переживает за судьбу Героя и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Дело Героя России подполковника Ирека Магасумова уже истребовано для проверки в ГВСУ СКР. В деле масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. Разбираюсь в этой истории с начала недели, в связи с обращением ко мне его защиты. Герой России, кавалер трех орденов Мужества с августа находится в СИЗО. Буду держать ход расследования на особом контроле. Ранее уже обратился к главному военному прокурору и руководителю ГВСУ. Считаю, что в сегодняшних условиях держать за решеткой заместителя комбрига, которого ждут на фронте, верх безрассудства. Сам Магасумов просит вернуть его в зону СВО. К слову, ВСУ ранее назначили за его голову награду в $75 тысяч», – сообщил Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На малой Родине Ирека Магасумова, в Мамадышском районе РТ, очень переживают и за маму Героя. Летом женщину чествовали, поздравляли с наградой, обрывали телефон журналисты, и тут такая новость. Поддержать ее пришел глава района Анатолий Иванов. Позже он пообщался по телефону с супругой Героя России Анной. В адрес каждой он выразил слова поддержки.

«Ирек был и остается Героем для своих земляков. У жителей района нет повода усомниться в его честности и невиновности. Мы надеемся на объективное расследование», – отметил он.