О Герое России Иреке Магасумове: «Мама, ты не плачь, защищать Родину – моя профессия»

«Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством»

Уроженец Мамадышского района Татарстана Ирек Магасумов принял награду лично из рук Президента России Владимира Путина – ему присвоили звание Героя России. Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.

Награждены были военнослужащие, отличившиеся героизмом в зоне СВО, а также представители отраслей здравоохранения, образования, культуры, промышленности и сельского хозяйства. Все те, кто внес большой вклад в развитие страны. Награждая военных, Владимир Путин произнес слова благодарности за преданность Родине.

«Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей. Своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал Президент Российской Федерации.

Уроженец Мамадышского района Татарстана Ирек Магасумов принял награду лично из рук Президента России Фото: mamadysh-rt.ru

Наш земляк стал гордостью всей страны. Благодарность за отвагу он принял и от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который направил ему телеграмму:

«Уважаемый Ирек Ильдусович! От души поздравляю Вас с присвоением звания Героя Российской Федерации. Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества. Искренне горжусь Вами, доблестным сыном своего народа, передаю земной поклон и огромное почтение Вашей маме – Назире Габдульбаровне за воспитание отважного защитника и истинного патриота своей страны. Желаю Вам, уважаемый Ирек Ильдусович, новых свершений во славу России, всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, прочного оптимизма и благополучия во всем.

Раис Республики Татарстан Р. Н. Минниханов».

«Он как-то пришел и говорит, что решил поступать в военное училище, я поддержала его выбор»

Пообщаться с самим Иреком Магасумовым не получилось. Герой рассказал «Татар-информу», что уже возвращается в зону СВО, наш звонок застал его в дороге.

Назира Магасумова: «Он как-то пришел и говорит, что решил поступать в военное училище, я поддержала его выбор» Фото: mamadysh-rt.ru

Подробнее о Герое рассказала его мама – Назира Магасумова. Дозвониться до нее в эти дни – задача не из простых. Женщина рассказала, что с утра до вечера ей звонят и поздравляют с присвоением сыну почетного звания. К такому вниманию, делится Назира Габдульбаровна, она не привыкла. Раньше в маленьком городе ее ценили за отзывчивость и любовь к цветам – она занимается благоустройством территории детской школы искусств. Теперь же все знают ее как мать Героя России.

Она рассказала, что Ирек ее единственный сын. Отца потерял рано – глава семейства умер в 2002 году.

Сейчас Иреку Магасумову 34 года. В старших классах он решил, что хочет связать свою жизнь с армией. Сначала он поступил в Казанское танковое училище, а через год учебы перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, расположенное в Благовещенске.

«Он как-то пришел и говорит, что решил поступать в военное училище, я поддержала его выбор», – рассказала мама Героя.

После завершения учебы Ирека Магасумова отправили на службу в Юргу, там он встретил свою любовь – девушка по имени Анна стала его женой. Супруги воспитывают дочь, которой уже восемь лет.

Мать Героя вспоминает, как 23 февраля 2022 года позвонила сыну, чтобы поздравить с праздником, а на следующий день узнала, что он находится в зоне проведения СВО.

Назира Магасумова рассказала, что последний раз сын приезжал в отпуск в июне. Его жена и дочь живут в Кемеровской области Фото: mamadysh-rt.ru

«Мама, ты только не плачь! Ведь это моя профессия, я должен защищать Родину. Я же для этого и учился, поэтому уверен в себе!» – заявил он тогда матери.

Женщина рассказала, что последний раз сын приезжал в отпуск в июне. Его жена и дочь живут в Кемеровской области, поэтому, чтобы повидаться с сыном, она сама поехала туда.

«Сын ведь не разорвется на части, у него там жена, ребенок. Я стараюсь сама приезжать к ним», – поделилась она.

«Мам, детей очень жалко»

Говорит, что с сыном о военных буднях старается не говорить.

«Я, как мать, понимаю, что лишнего лучше не спрашивать. Он только сказал: “Мам, детей очень жалко”. А потом еще добавил: “Надо воевать, мама. Деды наши воевали, теперь наша очередь”. Я уж плачу, больно не могу разговаривать», – сказала Назира Габдульбаровна, ее голос задрожал. Она на мгновение прервала беседу, чтобы успокоиться.

В чем секрет воспитания Героя, женщина точно ответить не смогла. Говорит, была с сыном порой строгой, но он всегда с пониманием относился к ней.

Ирек Магасумов: «Надо воевать, мама. Деды наши воевали, теперь наша очередь» Фото: mamadysh-rt.ru

«Он сам по себе такой. Я иногда поругаю за что-то, потом спрашиваю: “Улым, ты на меня не обижаешься?”, а он отвечает: “Мам, тебе большое спасибо, я никогда не обижаюсь”», – поделилась она.

После награждения в Москве сын не смог заехать к ней, говорит Назира Магасумова.

«Он свою работу любит, от всей души! Я этим горжусь! Ни разу не сказал, что зря учился, и сейчас не говорит. Поэтому я спокойно его жду, и жду, когда закончится все это», – поделилась женщина.

«Отважные» замыкали «лисичанский котел»

Подполковник Ирек Магасумов попал в сводку новостей СМИ еще в июле 2022 года, когда замыкался «лисичанский котел». На тот момент бои шли за село Белогоровка – это был ключевой населенный пункт, так как через него шла последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные. Закончилось все тем, что группировка российских войск «Отважные» установила там флаг России.

В Мамадышском районе РТ сообщили, что в честь героического земляка планируют назвать улицу. А рядом со школой, где он учился, установить бюст и мемориальную доску.

Сегодня по видеосвязи с Магасумовым пообщались его одноклассники и учителя. Они передали ему слова благодарности и рассказали, что гордятся знакомством с ним.

В Мамадышском районе Ирек стал вторым Героем России. Ранее этой награды был посмертно удостоен Олег Сорокин, который погиб в марте прошлого года во время ожесточенных боев. Он до последнего удерживал противника во время артиллерийского и минометного обстрелов целую ночь. Ценой собственной жизни он спас более двух сотен военнослужащих и уничтожил около 20 бойцов ВСУ и две единицы техники.