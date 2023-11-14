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СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, которого обвиняют в убийстве
Следком назначил 12 экспертиз по делу подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, среди назначенных экспертиз значатся медико-криминалистические, баллистические, а также психолого-психиатрические. Отмечается, что до этого следком уже назначал три экспертизы.
Специалисты проведут проверку на предмет следов пороха на одежде, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, они намерены установить вменяемость Магасумова и свидетелей.
В данный момент Герой России находится под стражей. Расследованием дела занимается Главное военное СУ СК.
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