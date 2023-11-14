СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, которого обвиняют в убийстве

Следком назначил 12 экспертиз по делу подполковника Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве девушки, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среди назначенных экспертиз значатся медико-криминалистические, баллистические, а также психолого-психиатрические. Отмечается, что до этого следком уже назначал три экспертизы.

Специалисты проведут проверку на предмет следов пороха на одежде, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, они намерены установить вменяемость Магасумова и свидетелей.

В данный момент Герой России находится под стражей. Расследованием дела занимается Главное военное СУ СК.

Напомним, Героя России Ирека Магасумова, уроженца Мамадышского района Татарстана, обвинили в убийстве девушки. Однако в деле, по словам его жены и адвоката, есть масса нестыковок. Сам подполковник вину не признает. Более того, в случившемся свою вину признал сослуживец Ирека