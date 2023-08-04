Мать Героя России Ирека Магасумова наградили медалью за воспитание сына

Жительницу Мамадышского района Татарстана Назиру Магасумову наградили медалью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

Назира Магасумова – мать подполковника Ирека Магасумова, который удостоен звания Героя России. Награду ему вручил лично президент Владимир Путин за мужество и отвагу, проявленные во время участия в СВО.

Как только эта новость дошла до Родины Магасумова, глава Мамадышского района Анатолий Иванов отправил поздравительную телеграмму семье Магасумовых:

«Уважаемый Ирек Ильдусович! Сердечно поздравляю Вас с присвоением звания Героя Российской Федерации! Жители Мамадышского района гордятся Вами! Отныне и навсегда Ваше имя, профессиональный путь, бесстрашие и мужество, любовь к Родине станут моральным ориентиром для многих граждан, для будущих поколений, научат мечтать, быть преданными высоким идеалам. Огромная заслуга в вашем становлении принадлежит Вашей маме. С Назирой Габдульбаровной знаком лично. Пользуясь случаем, хочу выразить ей свое восхищение и уважение, еще раз напомнить о готовности поддерживать и помогать! Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия!» – говорится в документе.

Фото: © mamadysh-rt.ru

Мать Героя в родном Мамадыше поблагодарили за многолетний труд, достижения в области культуры и за воспитание Героя. Глава района Анатолий Иванов наградил ее медалью Мамадышского муниципального района «Фидакарь хезмәт өчен – За доблестный труд». Церемония прошла во время благотворительного концерта «Солдат хаты – Солдатское письмо». Одним из инициаторов встречи стал военнослужащий Ленар Галяутдинов, который вернулся в отпуск с травмой ноги.

Назира Магасумова 33 года проработала в школе искусств им. Композиторов Яруллиных в Мамадыше, и до сих пор продолжает там трудится.

«Назира Габдульбаровна относится к техническому персоналу, поэтому от нее многое зависит. Все-таки это школа искусств – эстетика там на высшем уровне. Она отвечает за благоустройство территории, всю зиму выращивает цветы, а летом высаживает их. На территории школы всегда очень красиво. Когда туда приходишь, можно почувствовать руку этого влюбленного в свое дело человека. А вообще, по характеру, это очень скромный человек, который знает, любит и делает свое дело», – рассказала пресс-секретарь главы района Гульназ Кадирова.

Фото: © пресс-служба Мамадышского района

Она отметила, что накануне мать Героя чествовало не только руководство района, но и его жители. Все, даже те, кто не знал ее лично, подходили, чтобы поздравить ее и обнять.

«Назира Габдульбаровна рассказала, что никогда не чувствовала такого внимания к себе. Весь день у нее не смолкал телефон. Чествовал ее мамадышский народ, а не только руководство района», – добавила Гульназ Кадирова.

Напомним, что 2 августа в Екатерининском зале Московского Кремля Ирек Магасумов был награжден медалью «Золотая звезда», ему присвоили звание Героя России. Подполковник учился в Танковом училище Казани, а затем перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, расположенное в Благовещенске. После окончания учебы он отправился служить в Юргу. С самого начала спецоперации Ирек Магасумов находится в зоне боевых действий. В составе группировки российских войск «Отважные» замыкал «лисичанский котел».

В Мамадыше в честь Героя планируют назвать улицу, установить бюст и монумент рядом со школой, где он учился.

«Он свою работу любит, от всей души! Я этим горжусь! Ни разу не сказал, что зря учился, и сейчас не говорит. Поэтому я спокойно его жду, и жду, когда закончится все это», – поделилась мать Героя.

Женщина в 2002 году потеряла супруга, он скончался от болезни. Сына Назира Магасумова воспитывала одна.