Адвокат Героя России из РТ Магасумова о суде: «Это грандиозное нарушение права на защиту»

В Луганске никак не может стартовать судебное заседание по уголовному делу Героя России из Мамадыша Ирека Магасумова. Адвокат Константин Елфимов рассказал «Татар-информу» о том, что Военный суд Луганской Народной Республики допустил массу нарушений во время заседания.

«Первое заседание состоялось 4 марта. Суд отказал нам в ряде ходатайств, в одном случае совершенно незаконно, выйдя за пределы своих полномочий. Он назначил следующее судебное заседание на 14 марта. Мы прибыли в этот день в Луганск, но узнали, что процесс отменили», – рассказывает Елфимов.

Адвокат также отметил, что указал даты, в которые защитники Магасумова не смогут находиться Луганске из-за участия на других заседаниях.

«26 марта ни один из адвокатов не смог явиться по загруженности на других процессах в Москве. Тем не менее, суд провел заседание с привлечением защитника по назначению. Ирек Магасумов от него отказался и этот адвокат, естественно, тоже отказался работать с ним. Дело в том, что, если подзащитный против, адвокат не имеет права осуществлять его защиту. Суд это проигнорировал, сказал адвокату изучать материалы дела, объяснив это тем, что на следующее заседание адвокаты по договору тоже могут не явиться», – рассказал адвокат.

У второго подсудимого, военнослужащего Артура Пузанкевича, адвокат находился на месте, однако и ему назначили другого защитника, рассказал Константин Елфимов.

«Это не то, что существенное, это грандиозное нарушение права на защиту. Мы сейчас хотим получить протокол и подать апелляцию. В большинстве случаев Верховный суд отменяет итоговые решения по делам, в которых были подобные нарушения», – заявил адвокат.

Ранее Ирек Магасумов обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, однако, по словам Елфимова, ему было отказано.

«Нам объяснили, что в ЛНР до 2027 года суд с участием присяжных проводиться не будет. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на рассмотрение его дела судом присяжных. Мы попросили, чтобы дело рассмотрели в Ростовской области, где могут обеспечить конституционное право Магасумова. 4 марта Луганский городской суд рассмотрел наше ходатайство, хотя не имел права его рассматривать, его должен был рассмотреть вышестоящий суд, и отказал нам в ходатайстве», – заявил защитник.

После того, как адвокаты Магасумова написали жалобу на действия суда, апелляцию все же решили отправить на рассмотрение в Южно-Окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Напомним, уроженец Мамадышского района Татарстана подполковник Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в августе прошлого года из рук Владимира Путина.

Фото: mamadysh-rt.ru

11 августа произошло убийство 18-летней девушки в Луганске. Обвинения легли на Магасумова. Героя России арестовали и отправили под стражу. Защита утверждает, что офицер в тот день отдыхал с друзьями в баре в Луганске. В заведении товарищ Магасумова Павел Яськевич познакомился с двумя девушками, компания решила посидеть на улице, недалеко от бара.

Адвокаты рассказали, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого в стреляли в девушку. Однако, незадолго до этого Магасумов брал пистолет в руки, чтобы спрятать кобуру под одежду, так как Яськевич находился только в футболке и не мог этого сделать.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет, и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Павел рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него напали пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера Анна Магасумова.

Офицер Ирек Магасумов отрицает свою вину. Стоит отметить, что Павел Яськевич дал признательные показания и сообщил, что девушка погибла из-за него. Однако, по словам адвокатов Магасумова, следствие не восприняло его слова всерьез.

Сейчас Ирек Магасумов обвиняется по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору – последний эпизод связан с дракой возле бара. Адвокат Константин Елфимов отметил, что Героя России обвиняют в двух эпизодах, которые произошли одновременно в разных местах.