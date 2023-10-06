Жена Ирека Магасумова заявила, что написавший явку с повинной по делу ее мужа пропал

Военнослужащий Павел Яськевич пропал, находясь на лечении в госпитале. Об этом «Татар-информу» заявила супруга Героя России Ирека Магасумова, на которого завели уголовное дело по статье «Убийство».

Она рассказала, что 11 августа в Луганске была убита девушка – она скончалась от пулевого ранения в карете скорой. На следующий день сослуживец ее супруга Павел Ясьевич написал явку с повинной и признался, что случайно выстрелил в девушку из своего пистолета. Однако следствие считает, что виноват в произошедшем именно Ирек Магасумов. Сейчас он числится в деле подозреваемым и находится под арестом.

«Во время следственных действий Паше дали пообщаться с Иреком, и он рассказал, что на него оказывали давление, требовали, чтобы он отказался от своих слов и забрал явку с повинной, они требовали, чтобы он сообщил, что его заставили написать ее. Но Паша ответил им, что он ничего забирать не будет», – рассказывает Анна Магасумова.

Женщина отметила, что после этого разговора Яськевича и Магасумова развели по разным комнатам, после чего арестованного офицера отправили обратно в СИЗО, а его сослуживца отправили в Москву, в Главный следственный комитет.

«У меня получилось связаться с Павлом, он рассказал, что ему ничего не говорят и он не понимает, что там делает. После этого разговора я узнала, что он находится в госпитале имени Бурденко, проходит там лечение. К нему поехал адвокат, но не смог его там найти. Он дошел до главврача, который стал неразборчиво отвечать: то его выписали, то он скоро придет. Искала Павла и военная полиция, но до сих пор, где он находится, мы не знаем», – объяснила супруга Магасумова.

Ирек Магасумов, уроженец Мамадышского района Татарстана, в августе этого года был награжден в Кремле Звездой Героя. Награду он получил лично от Владимира Путина. Ранее Магасумов трижды был представлен к ордену Мужества. Офицер участвовал в боях за Белогоровку, когда замыкался «лисичанский котел». В Мамадышском районе, на малой Родине Героя, планируют назвать в честь него улицу, установить памятную доску и бюст.