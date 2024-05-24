Свидетели по делу Героя России из Татарстана Ирека Магасумов дали показания в его пользу

В военном суде ЛНР допросили свидетелей по уголовному делу об убийстве 18-летний девушки. Обвиняемым по делу выступает Герой России из Мамадыша Ирек Магасумов. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Константин Елфимов.

В суде допросили троих молодых людей, которым на момент, когда было совершено убийство, еще не было 18-ти лет. Сейчас они достигли совершеннолетия и дали показания в суде, рассказал Елфимов.

Как объяснил адвокат, именно эти свидетели оказались на месте убийства в числе первых. Их присутствие также подтверждает запись с камеры видеонаблюдения.

«Они дали показания, согласно которым стало понятно, что Магасумова на месте происшествия быть не могло. В ходе осмотра видеозаписи в суде один из молодых людей уверенно опознал парня в шортах и майке, который сбежал с места происшествия. Это был Павел Яськевич – сослуживец моего подзащитного. Один из свидетелей подтвердил: “Вот на записи мы стоим, и вот Яськевич бежит”. Яськевич признается, что именно он совершил выстрел, в результате которого скончалась девушка, однако сторона обвинения не принимает его признательные показания», – рассказал Константин Елфимов.

Кроме этого, молодые люди рассказали в суде, что свидетельница обвинения, подруга убитой, была пьяна.

«Они говорили, что она несла какой-то бред про то, что взрывались петарды. Установленный факт, она выпила 300 граммов водки, потом коктейль и шампанское. Как у молодой, худощавой девчонки должен отреагировать организм? У погибшей 2,1 промилле в крови, но это после медицинских манипуляций, в реальности было намного больше», – подчеркнул защитник.

Подруга погибшей находилась на месте происшествия в момент убийства и заявила, что Ирек Магасумов был там, рассказывает Елфимов.

«Но я подозреваю, что она была настолько пьяна, что ей сказали, что это он, и она теперь это за чистую монету принимает. Даже убеждена, наверное, в этом. Вряд ли она отчетливо помнит, что происходило, судя по тому, как ее описывают свидетели», – отметил он.

Адвокат утверждает, что, судя по записям с видеокамер и показаниям свидетелей, в момент, когда произошло убийство, Магасумов уже минуту как находился в другом месте.

«В момент выстрела мой подзащитный находился у бара, где у его сослуживца Пузанкевича произошел конфликт с другими военнослужащими. То есть он никак не мог находиться рядом со стрелявшим и тем более самому стрелять», – уточняет он.

Пузанкевич и Магасумов вместе оказались на скамье подсудимых, так как их обоих обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, они учинили драку. Сторона защиты этот факт отрицает.

«Изначально Яськевич и Магасумов стояли с девушкой, которая погибла, и ее подругой. Затем Магасумову позвонил Пузанкевич и сообщил, что у него произошел конфликт у бара, и Ирек тут же отправился к нему. Военнослужащие, с которыми произошел конфликт, во время следствия говорили, что их чуть ли не похитить и убить хотели, а в суде они заявили, что на них в ходе следствия оказывалось давление с целью дачи показаний удобных следствию. Также они заявили, что никакого рукоприкладства со стороны подсудимых не было, и они подтвердили, что в момент убийства Магасумов находился с ними», – отметил Елфимов.

Напомним, подполковник Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в августе прошлого года из рук Владимира Путина. Через несколько дней, 11 августа, была убита 18-летняя жительница Луганска. В произошедшем обвинили Героя России – его арестовали и отправили в СИЗО. Его адвокаты утверждают, что офицер в тот день отдыхал с друзьями в баре в Луганске. В заведении товарищ Магасумова – Павел Яськевич – познакомился с двумя девушками, компания решила посидеть на улице, недалеко от бара.

Защитники рассказали, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого стреляли в девушку. Однако незадолго до совершения преступления Магасумов брал пистолет в руки, чтобы спрятать кобуру под одежду, так как Яськевич находился только в футболке и не мог этого сделать.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет, и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Павел рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него напали пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера Анна Магасумова.

Стоит отметить, что Павел Яськевич дал признательные показания и сообщил, что девушка погибла по его вине. Однако, по словам адвокатов Магасумова, следствие не восприняло его слова всерьез.