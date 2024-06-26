Суд отправил Героя России из Татарстана Ирека Магасумова в колонию на 11 лет

Сегодня Военный суд Луганской Народной Республики вынес приговор Герою России из Мамадышского района Татарстана Иреку Магасумову. Его признали виновным в убийстве 18-летней жительницы Луганска, которое произошло в августе 2023 года, а также в хулиганстве. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат подсудимого Константин Елфимов.

«Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима и лишению звания Героя России. Воинское звание и ордена Мужества оставили», – сообщил «Татар-информу» защитник офицера.

Ранее мы сообщали, что подполковник выступил с последним словом в суде.

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«Мой подзащитный Ирек Магасумов в последнем слове сообщил, что вину не признает. Он считает, что виноват только в том, что дал девочке в руки оружие и не уследил за своим подчиненным. Он извинился перед родителями девочки, но только за то, что не уследил за ней. Также он попросил судью не лишать его воинского звания, так как при любом раскладе, при любом решении суда намерен защищать Родину и считает, что будет более полезен на передовой», – рассказал адвокат.

Во время прений сторон гособвинение потребовало назначить Магсумову наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и лишить его звания Героя России, а также воинского звания. Командование войсковой части ходатайствовало об условном освобождении Магасумова от наказания с возложением контроля на командование, согласно статье УК об освобождении от наказания в связи с прохождением военной службы в особый период.

«Полагаем, что в случае вынесения обвинительного приговора, указанное ходатайство подлежит безусловному удовлетворению», – заключил Елфимов.

Сторона защиты, выступая в прениях, заявила, что достаточных, достоверных и допустимых доказательств причастности Магасумова к преступлениям, в которых его обвиняют, следствием и судом не добыто, а большинство из доказательств в деле прямо указывают на его невиновность.

Подполковник Ирек Магасумов получил звание Героя России в августе 2022 года. В июле 2022 года он участвовал в боях, когда замыкался «Лисичанский котел». На тот момент битва шла за село Белогоровка – это был ключевой населенный пункт, так как через него шла последняя полевая дорога, по которой отступали военные ВСУ.

Закончилось все тем, что группировка российских войск «Отважные» установила там флаг России. Вскоре после того, как Магасумову вручили «Золотую звезду» в Луганске произошло убийство девушки, в котором обвинили именно его. Защита утверждает, что в день происшествия Магасумов находился с друзьями в баре. Его товарищ Павел Яськевич познакомился с двумя девушками, после чего компания вышла на улицу.

По версии защиты, владельцем пистолета, из которого убили девушку, является Яськевич. Магасумов лишь на время взял оружие, чтобы спрятать его в кобуру. Позже девушка попросила пострелять, Магасумов разрешил, затем забрал пистолет и вернул Яськевичу. После этого Магасумову сообщили о драке у бара, он пошел разбираться, и в этот момент прозвучал выстрел.

Яськевич признался в непреднамеренном убийстве, но следствие, по словам адвокатов, не приняло его показания во внимание. Магасумову вменяют убийство и хулиганство, совершенное группой лиц. Адвокат Елфимов отметил, что обвинения касаются двух эпизодов, произошедших одновременно в разных местах.