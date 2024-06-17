Героя России из Татарстана Магасумова хотят лишить звания и отправить в колонию на 11 лет

Сегодня в Военном суде Луганской Народной Республики состоялись прения по делу Героя России Ирека Магасумова из Мамадышского района Татарстана. Его обвиняют в убийстве 18-летней девушки, которое произошло в августе 2023 года, а также в хулиганстве. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат офицера Константин Елфимов.

«Сторона гособвинения попросила признать Ирека Магасумова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 213 УК РФ и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишения звания Героя России, а также воинского звания», – рассказал защитник.

Сторона защиты, выступая в прениях заявила, что достаточных, достоверных и допустимых доказательств причастности Магасумова к преступлениям, в которых его обвиняют, органом предварительного следствия и судом не добыто, а большинство из доказательств в деле прямо указывают на его невиновность.

«Помимо существенных процессуальных нарушений, в уголовном деле нет ни одного объективного доказательства причастности моего подзащитного к совершению инкриминируемых ему преступлений. Обвинение строится на предположениях и догадках, в деле отсутствуют достаточные, относимые и допустимые доказательства совершения Магасумовым умышленного причинения смерти, а также хулиганства», – заявил в прениях адвокат.

В конце выступления Елфимов сообщил, что командование войсковой части ходатайствовало об условном освобождении Магасумова от наказания с возложением контроля на командование, согласно статье УК об освобождении от наказания в связи с прохождением военной службы в особый период.

«Полагаем, что в случае вынесения обвинительного приговора, указанное ходатайство подлежит безусловному удовлетворению», – заключил Елфимов.

Напомним, Магасумов получил звание Героя России в августе 2022 года. Вскоре после этого произошло убийство девушки в Луганске, в котором обвинили офицера. Защита утверждает, что в день происшествия Магасумов находился с друзьями в баре. Его товарищ Павел Яськевич познакомился с двумя девушками, после чего компания вышла на улицу.

По версии защиты, владельцем пистолета, из которого убили девушку, является Яськевич. Магасумов лишь на время взял оружие, чтобы спрятать его в кобуру. Позже девушка попросила пострелять, Магасумов разрешил, затем забрал пистолет и вернул Яськевичу. После этого Магасумову сообщили о драке у бара, он пошел разбираться, и в этот момент прозвучал выстрел.

Яськевич признался в непреднамеренном убийстве, но следствие, по словам адвокатов, не приняло его показания во внимание.

Магасумову вменяют убийство и хулиганство, совершенное группой лиц. Елфимов отметил, что обвинения касаются двух эпизодов, произошедших одновременно в разных местах.