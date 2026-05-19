Омутнинский завод из Кировской области может начать поставлять детали для КАЗа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расположенный в Кировской области Омутнинский металлургический завод может начать поставлять свою продукцию на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев». Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.

По словам руководителя соседнего с Татарстаном региона, во время проведения в столице Татарстана Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» делегация Кировской области посетила Казанский авиазавод. «И нам удалось состыковать [КАЗ] невзначай с одним нашим предприятием», – уточнил он.

По информации Соколова, КАЗ до сих пор покупает определенную продукцию за рубежом путем «серого импорта». При этом Омутнинский завод готов поставлять «это» в любое время, в любом количестве».

Основанный еще в 1773 году Омутнинский металлургический завод, находящийся в городе Омутнинске, специализируется в том числе на выпуске стальных фасонных профилей высокой точности.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214.

В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр России Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент РФ Владимир Путин предупредил, что параметры, заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера, должны соблюдаться.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Затем министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Спустя год он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

В конце декабря 2025-го Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м. По его оценке, высказанной в январе, достичь такой производительности КАЗу позволит 12-дневный цикл сборки фюзеляжа лайнера. В марте директор КАЗа Зуфар Миргалимов проинформировал, что стыковка крыла с фюзеляжем сейчас занимает 14 дней вместо двух месяцев, а в перспективе на нее будет уходить 12 дней.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.