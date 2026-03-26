Миргалимов: Скорость сборки Ту-214 на Казанском авиазаводе увеличилась

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев» прошла конференция поставщиков, посвященная обеспечению производственного плана по выпуску авиационной техники в 2026–2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Первый заместитель управляющего директора – директор КАЗ Зуфар Миргалимов сообщил участникам, что производственный план по выпуску Ту-214 остается неизменным: завод должен выпускать 20 самолетов в год.

«Раньше стыковка крыла с фюзеляжем занимала два месяца. Сейчас работа организована так, чтобы стыковка проходила за 14 дней, с последующим выходом на целевой такт в 12 дней. Мы с вами работаем в одной команде, и в наших силах сделать так, чтобы эти планы осуществились», – отметил Миргалимов.

В рамках конференции представители «Туполева» и партнерских организаций обсудили планы по производственным программам, прогнозируемые работы по поддержанию исправности авиационной техники и вопросы поставок комплектующих изделий.

Для понимания текущих потребностей завода участники осмотрели производственные цеха и ознакомились с полным циклом сборки самолетов.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев».

В декабре 2025-го первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года. Затем министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что пока предприятие поставляет самолеты специальному летному отряду «Россия».

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Спустя год он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

В конце декабря 2025-го Антон Алиханов заявил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м. По его оценке, высказанной в январе, достичь такой производительности КАЗу позволит 12-дневный цикл сборки фюзеляжа лайнера.

По информации вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в 2026 году КАЗ имени Горбунова должен выпустить три Ту-214.

Из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В начале февраля 2026-го ОАК, S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания договорились о поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214.

В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».