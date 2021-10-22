Прививочная кампания набирает обороты, заболеваемость Covid в Татарстане бьет антирекорды

Когда эксперты ждут формирования коллективного иммунитета при сегодняшних темпах вакцинации? Кому и в каких ситуациях будут делать новые экспресс-тесты на Covid-19? Почему решили проверить частные клиники, которые платно вакцинируют «Спутником Лайт»? На эти и другие вопросы ответили руководитель Роспотребнадзора и замглавы Минздрава Татарстана.

После введения новых Covid-ограничений и обязательной вакцинации количество привитых за день также растет, за прошедшие сутки привились больше 30 тысяч татарстанцев

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Количество больных бьет рекорды

В Татарстане за сутки выявили 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – очередной антирекорд.

«На 22 октября у нас 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По нарастанию в республике зарегистрировано 29 239 случаев Covid-19.

Марина Патяшина: «На 22 октября у нас 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Увеличилось и число татарстанцев, которые находятся под наблюдением врачей, – жителей, контактных с больными или с подозрением на заболевание, их 7,4 тысячи человек. За сутки проведено 9 тысяч тестов на коронавирус.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 80 татарстанцев, количество развернутых коек для больных Covid-19 не увеличилось.

Темпы вакцинации растут

После введения новых Covid-ограничений и обязательной вакцинации количество привитых за день также растет, за прошедшие сутки привились больше 30 тысяч татарстанцев.

Если татарстанцы продолжат активно прививаться против коронавируса, то, по словам экспертов, коллективный иммунитет в республике сформируется ко второй половине декабря.

«При сохранении темпов вакцинации план выполним ко второй декаде декабря», – отметил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Замминистра рассказал, что показатели прививаемости в Татарстане одни из лучших в России.

Альмир Абашев: «При сохранении темпов вакцинации план выполним ко второй декаде декабря» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина добавила, что темпы вакцинации людей старше 60 лет остаются очень невысокими, несмотря на то что люди этой категории болеют очень тяжело.

Активно вакцинируются в сельских районах Татарстана – к примеру, в Актанышском районе даже перевыполнили план по вакцинации населения от коронавируса.

«Мы отмечаем Актанышский район, который сегодня дает 104% от подлежащих вакцинации из расчета 80% населения. То есть более 80% уже привито», – отметил Абашев.

Также в лидерах Новошешминский район Татарстана.

По словам Альмира Абашева, не все сельские районы республики поддерживают высокий темп вакцинации.

«Мы обращаем внимание как властей районов, так и медицинских работников на необходимость проведения разъяснительной работы среди населения, более активной позиции глав сельских поселений и фельдшеров ФАПов», – отметил замминистра.

Почему нерабочие дни не объявили досрочно?

20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Согласно принятому Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 решению, в республике нерабочие дни начнутся, как и в большинстве других регионов, с 30 октября.

Причину такого решения сегодня, отвечая на вопрос журналистов, напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На сегодня в Татарстане принят комплекс мер – жесточайший среди субъектов Российской Федерации» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На сегодня в Татарстане принят комплекс мер – жесточайший среди субъектов Российской Федерации. И если будет соблюдаться все то, что предписано 960-м постановлением – постановлением об обязательной вакцинации, то мы не видим риска ухудшения ситуации», – подчеркнула главный санитарный врач республики.

По словам Патяшиной, в дополнительных нерабочих днях нет необходимости. При этом она добавила, что в последние три недели в Татарстане наблюдается увеличение числа случаев заболевания Covid-19.

Кто будет работать в нерабочие дни?

Перечень организаций и предприятий, которые продолжат работать в выходную неделю, в Татарстане назовут через несколько дней.

«Документ выйдет на следующей неделе, в нем будет определен порядок работы и перечень организаций, которые продолжат работу в штатном режиме», – уточнила Марина Патяшина.

Медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора будут работать в штатном режиме Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Главный санитарный врач РТ добавила, что и сегодня уже понятно, что, к примеру, медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора будут работать в штатном режиме.

Все пункты вакцинации от Covid-19 продолжат работу

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах, фитнес-клубах и банках Татарстана продолжат свою работу в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

«Все пункты вакцинации будут работать в том же режиме, как и в обычную рабочую неделю», – отметил замминистра здравоохранения республики.

Также продолжат функционировать все медицинские организации республики.

В Татарстане начнут использовать экспресс-тесты на Covid-19

В Татарстане начнут делать тесты на Covid-19 по-новому.

«Мы с понедельника начнем применение экспресс-тестов на определение антигена к возбудителю коронавирусной инфекции», – рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Медики берут мазок из носоглотки, результат будет готов всего через 20 минут. Это ноу-хау утверждено клиническими рекомендациями Минздрава России.

Тесты будут применяться для экстренного и планового приема в стационар, для пациентов с высокой температурой – строго по медицинским показаниям, подчеркнул замминистра.

Тесты будут применяться для экстренного и планового приема в стационар, для пациентов с высокой температурой – строго по медицинским показаниям Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Применение данной методики при отрицательном результате не исключает необходимость проведения ПЦР-теста, если положительный – да, мы его принимаем сразу за основу», – отметил он.

Альмир Абашев добавил, что при всех необходимых медицинских манипуляциях и постановке диагноза «коронавирусная инфекция» с тестом на антиген будет выдаваться сертификат переболевшего.

«ИФА-тест – это предварительный анализ. При выявлении положительного ИФА-теста будет классический ПЦР сделан, он проводится, чтобы противоэпидемические мероприятия по изоляции пациента начать чуть раньше», – отметила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Контроль над вакцинацией «Спутник Лайт» усилят

Роспотребнадзор РТ будет следить за медицинскими организациями, которые делают инъекции вакциной «Спутник Лайт» на платной основе.

«Нельзя повально делать „Спутник Лайт“, тем более частным медицинским клиникам – при всем уважении к частному здравоохранению, – потому что возможны перекосы, и население наше будет пользоваться этой уловкой для того, чтобы получить QR-код», – отметила Патяшина.

Главный санитарный врач Татарстана вместе с Минздравом РТ пообещала выяснить, какие частные клиники проводят такие инъекции. По ее словам, следует проводить вакцинацию однокомпонентным препаратом только убедившись, что татарстанец переболел Covid-19 или вакцинировался больше полугода назад двухкомпонентной вакциной от коронавируса.

«Мы берем в работу и в ближайшие дни алгоритмы контроля и мониторинга будем до вас доводить», – заключила Патяшина.

Роспотребнадзор РТ будет следить за медицинскими организациями, которые делают инъекции вакциной «Спутник Лайт» на платной основе Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев добавил, что в республике 34 медорганизации занимаются вакцинацией от коронавируса на платной основе, однако только для граждан, имеющих на это право.

В Минздраве напомнили, что платно могут пройти вакцинацию однокомпонентной вакциной только иностранцы.

«Все граждане РФ получают вакцину от коронавирусной инфекции на бесплатной основе. Гражданам, кто не болел коронавирусной инфекцией и вакцинируется впервые, рекомендовано прививаться двухкомпонентной вакциной», – отметили в Минздраве республики.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая сейчас пользуется большим спросом, предназначена для тех, кто переболел Covid-19 или проходит повторную вакцинацию.

«Вакцинация на платной основе проводится для иностранных граждан, не имеющих полиса ОМС, вакциной „Спутник Лайт“», – заключили в ведомстве.