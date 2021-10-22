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Ру Тат
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22 октября 2021  13:32
Эвелина Киселёва

Минздрав Татарстана: Платно привиться «Спутником Лайт» могут только иностранцы

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Платная вакцинация российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» для жителей России не предусмотрена. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Все граждане РФ получают вакцину от коронавирусной инфекции на бесплатной основе. Гражданам, кто не болел коронавирусной инфекцией и вакцинируется впервые, рекомендовано прививаться двухкомпонентной вакциной», – отметили в Минздраве республики.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая сейчас пользуется большим спросом, предназначена для тех, кто переболел Covid-19 или проходит повторную вакцинацию.

«Вакцинация на платной основе проводится для иностранных граждан, не имеющих полиса ОМС, вакциной „Спутник Лайт“», — заключили в ведомстве.

#Коронавирус #вакцинация
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