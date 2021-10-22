Какие предприятия РТ будут работать в нерабочие дни, станет известно на следующей неделе

В Татарстане назовут перечень организаций и предприятий, которые продолжат работать в выходную неделю. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Документ выйдет на следующей неделе, где будет определен порядок работы и перечень организаций, который продолжит работу в штатном режиме», – отметила спикер.

Главный санитарный врач РТ добавила, что, к примеру, служба здравоохранения и Роспотребнадзора будет работать в штатном режиме.

20 октября Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова совместно с Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 в республике нерабочие дни начнутся так же, как и в большинстве регионов, с 31 октября и продлятся до 7 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что все пункты вакцинации продолжат работу.